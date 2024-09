Crosby, Malkin Shine contre les Sénateurs ; Noter les jeunes

Les étoiles des Penguins de Pittsburgh ont brillé dimanche soir.

Evgeni Malkin a réussi un tour du chapeau avec deux buts en deuxième période et un but vide. Sidney Crosby a marqué deux buts pour ravir la foule de l’Est du Canada à Sudbury alors que les Penguins ont remporté leur premier match préparatoire avec une victoire de 5-2 contre les Sénateurs d’Ottawa lors de la célébration Kraft Hockeyville à l’aréna communautaire de Sudbury.

Les deux équipes ont mis sur la glace quelque chose de proche de leurs alignements de la LNH, mais ont fait de la place pour quelques jeunes espoirs. Il convient également de noter pour les Penguins les performances de ces jeunes joueurs, qui ont élevé leur jeu face aux meilleurs d’Ottawa.

Le récapitulatif

Les Penguins ont accordé quelques buts en première période, dans ce qui équivalait clairement à des efforts préparatoires qui se sont soldés par des « oups ». » À 4:00 de la première période, Nick Cousins ​​s’est jeté sur une rondelle libre créée lorsque Anthony Beauvillier et Marcus Pettersson ont croisé les signaux derrière le filet des Penguins.

À 13 min 55 s de la première période, Tim Stutzle a marqué depuis l’enclave après avoir dépassé les ailiers des Penguins, et le défenseur Matt Grzelcyk a pris le mauvais angle.

Efforts de pré-saison. S’ils se produisent fin octobre, il y a un problème, mais en septembre, cela ressemblait davantage à une équipe avec de nombreux nouveaux visages et peu ou pas d’expérience de jeu ensemble.

Crosby a marqué le premier but des Penguins à 8 min 54 s grâce à un jeu de passes rapide et précis mis en place par l’entrée en zone forte d’Anthony Beauvillier. Il a coupé au centre de la glace et sa passe à Kris Letang s’est rapidement transformée en une jolie passe du revers de Letang à Crosby près de l’enceinte pour un but marqué.

Malkin a égalisé le match avec un but en avantage numérique plus tard dans la deuxième période. Le tir de Letang a flotté haut dans les airs, a touché Malkin et a rebondi dans le filet. À peine 2 min 03 s plus tard, Malkin a battu le gardien des Sénateurs d’Ottawa Anton Forsberg avec un revers de 15 pieds.

À 7 min 53 s de la troisième période, Crosby a de nouveau marqué sur le pas de la porte. Bryan Rust a réussi une passe à travers la fente pour le slam dunk de Crosby et le deuxième but du Penguin en avantage numérique.

Les avantages étaient le génie de Malkin et Crosby et quelques solides performances de défenseurs potentiels qui ne feront probablement pas partie de l’alignement de la LNH la semaine prochaine, mais qui devraient arriver beaucoup plus tôt que tard.

L’attaquant Blake Lizotte a subi une blessure au haut du corps et n’a pas joué en troisième période.

Analyse d’après-match des Penguins

Penguins Power Play : ça ne pue pas

Les ajustements apportés au jeu de puissance par l’entraîneur adjoint David Quinn profitent des forces de l’équipe et ne demandent pas aux joueurs d’être ce qu’ils ne sont pas. Le nouveau jeu de puissance compte un joueur près du filet et un autre dans la zone basse, mais pas de pare-chocs traditionnel. Les doubles menaces basses peuvent circuler autour du filet, maintenant la pression dans la zone basse.

Tout aussi important, les Penguins ont obtenu des entrées de zone et des tirs.

Étoiles des pingouins : A+

C’est la pré-saison, et on ne peut pas s’attendre à voir Sidney Crosby et Evgeni Malkin se promener, mais les partisans de Sudbury ayant une audience télévisée nationale ont eu droit à quelque chose de proche des versions de saison régulière des stars des Penguins. L’équipe est restée assise sur la piste de l’International de Pittsburgh pendant des heures samedi soir en raison de problèmes mécaniques sur la charte de l’équipe. Il a donc fallu quelques minutes à l’équipe pour se remettre en état. Cependant, une fois qu’ils l’ont fait, les meilleures lignes des Penguins semblaient engagées, pointues et ont porté le jeu.

La liste des stars des Penguins qui ont bien joué comprend l’ensemble du top six avec Bryan Rust et Rickard Rakell.

Owen Pickering : Un

Que dis-tu ? Pickering a réalisé sa meilleure performance avec les Penguins pour les lumières les plus brillantes. Le choix de première ronde de 2022 (21e au total) était plutôt bon. Au début du match, il a montré son engagement en repoussant les Sénateurs hors de la rondelle près du mur. Son positionnement était judicieux. Il a patiné avec le jeu et s’est activé à plusieurs reprises, créant un bâton supplémentaire dans l’attaque, contribuant ainsi directement à créer de l’espace pour le deuxième but de Malkin. Pickering a obtenu une passe décisive sur le deuxième but de Malkin.

L’entraîneur Mike Sullivan a également vu le saut de Pickering et lui a donné du temps de glace avec Kris Letang en deuxième et troisième périodes.

Harrison Brunicke : Un

Il était doux. Brunicke s’est engagé dans des batailles le long du mur, a fait de bonnes passes de sortie et a tenu bon. Il ne ressemblait pas à un défenseur de 18 ans.

Brunicke était jumelé à Pettersson, et le duo était solide contre les meilleurs d’Ottawa.

Anthony Beauvillier : B+

L’ailier s’est montré compétent sur le flanc gauche de Crosby. Il y a eu du snafu derrière le filet avec Pettersson, mais il a été bon en échec avant et a bien lu Crosby.

Sam Poulin : B?

Poulin semblait bien bouger et était très bon en désavantage numérique. Cependant, il a de nouveau écopé d’une pénalité mineure pour trébucher et a reçu une inconduite en troisième période pour avoir abandonné Zach MacEwen alors qu’un autre combat se déroulait. Poulin n’a pas laissé tomber ses gants, mais lui et MacEwen ont écopé de doubles pénalités mineures pour brutalité et inconduite.

Il n’en a pas fait assez dans la zone offensive pour obtenir plus qu’un B, mais nous pourrions aussi obtenir une note généreuse.

Lignes de pingouins

Beauvillier-Crosby-Rust

Lizotte-Malkin-Rakell

Bruant-Hayes-Verre

Gruden-Poulin-Imaa

Défense

Grzelcyk-Letang

Pettersson-Brunicke

Pickering-Renouf