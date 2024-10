Crosby élève les Penguins devant les Sabres en prolongation et atteint 1 600 points

Peterka a prolongé l’avance à 3-1 à 11:33 grâce à un tir instantané préparé par Byram.

« J’étais tout simplement super excité de revenir dans l’alignement, évidemment », a déclaré Peterka. « Avec les commotions cérébrales, c’est toujours bien d’avoir peut-être des jours supplémentaires. … Alors évidemment, d’un côté, c’était frustrant. Mais d’un autre côté, je savais que la saison est longue et que je préfère rater un ou deux matchs de plus ici plutôt qu’une demi-saison.

Blomqvist a remplacé Jarry, qui a accordé 12 buts sur 72 tirs (pourcentage d’arrêts de ,833) cette saison, après le but.

« Je pense [Blomqvist] a joué un rôle énorme», a déclaré l’entraîneur des Penguins, Mike Sullivan. « Je pensais qu’il avait fait d’énormes arrêts à son arrivée. Nous n’avons pas joué le match le plus serré. Ce n’était pas le match le plus propre de notre point de vue. Il a réalisé de gros arrêts. »

Drew O’Connor a réduit le score à 3-2 avec un but en désavantage numérique à 9:12 de la deuxième période grâce à un tir du poignet dans un 2 contre 1. Le but a été confirmé après que Buffalo ait été contesté pour hors-jeu.

Jesse Puljujarvi a égalisé 3-3 à 15:20 sur un revers depuis l’enclave.

REMARQUES : Crosby est le cinquième joueur le plus rapide avec 1 600 points dans la LNH, derrière Wayne Gretzky (667 matchs), Mario Lemieux (812), Marcel Dionne (1 164) et Jaromir Jagr (1 274). Il est le premier à franchir ce cap depuis Jagr, le 6 octobre 2011. … Le but de Crosby était son 91e match gagnant, égalant Gretzky et Mark Recchi au 21e rang de l’histoire de la LNH. … Les 11 points de Malkin cette saison sont survenus dans une séquence de quatre matchs consécutifs avec plusieurs points. … Les Sabres étaient 0-en-1 en avantage numérique et sont 0-en-15 cette saison.