Croquis ‘Hot Girl Hospital’ de Megan Thee Stallion – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Megan toi étalon mettre son diplôme d’infirmière à l’épreuve Saturday Night Live! La native de Houston, 27 ans, a un véritable premier cycle en administration de la santé de la Texas Southern University – ce qui signifie techniquement qu’elle peut travailler dans un hôpital – qu’elle a obtenu en octobre 2021. Au cours de son concert d’hébergement sur SNLcependant, le rappeur “Hot Girl Summer” a usurpé son éducation dans un autre type d’hôpital surnommé “Hot Girl Hospital”.

Suite Megan toi étalon

Le faux drame – prétendument produit par Shonda Rhimes et un coup sur La salle de l’ombre – mettait en vedette Megan et ses collègues infirmières alors qu’ils aidaient les patients en cas d’urgence médicale… du genre beauté. Chez HGH, les gommages ne sont ni bleus ni verts, mais plutôt la teinte tendance du rose vif qui domine la scène de la mode actuelle. Le premier patient à se rendre à la clinique ? Rien d’autre que Heidi Gardnerqui avait besoin d’une amplification de beauté.

“46 ans, femme – soignée comme l’enfer”, a déclaré Megan, berçant les cheveux bleus. Pendant ce temps, Heidi est apparue en détresse alors qu’une deuxième infirmière plaisantait sur sa «forme», qui comprenait une paire de chinos beiges. “Poubelle, poubelle”, a répondu Megan, alors que son collègue annonçait que la femme avait besoin d’un “BBL” et “tout ce que nous avons Fashion Nova”.

Un BBL est un acronyme pour un lifting brésilien des fesses, et une chirurgie bien connue dans la culture populaire par des célébrités qui auraient eu leur derriere amélioré via la procédure. Fashion Nova est également connue dans la culture populaire comme la marque incontournable de la mode rapide dans la communauté hip-hop, portée par Megan et aussi son collaborateur « WAP ». Cardi B (sur “She Bad”, Cardi rappe même : “Je pourrais acheter un créateur, mais ce Fashion Nova me va”).

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“Calme-toi, tu vas être un mauvais b– très bientôt!” Megan a assuré Heidi alors qu’elle était emmenée pour sa cure de jouvence. Alors qu’elle subissait ses supposées opérations chirurgicales, un médecin confus s’est promené dans l’espace avec une question pointue: “Alors, quel genre d’hôpital est-ce alors?” demanda-t-il. “Nous faisons des tissages, des mégots et des vêtements”, a-t-il été informé.

Heidi a ensuite émergé avec son nouveau look, montrant son derrière plus large tout en portant une mini robe rose vif. “Ça donne, merci”, a-t-elle dit à Megan et à ses deux collègues, alors que le rappeur déclarait, “Ouais!”

Lien connexe Lié: Megan Thee Stallion s’apprête à jouer un double rôle en tant qu’hôte et invité musical sur “SNL” cette semaine

Megan a été ouverte sur sa décision de poursuivre ses études tout en gagnant du succès en tant que musicienne. La star née au Texas étudiait déjà pour obtenir son diplôme en administration de la santé lorsque sa carrière de rap a explosé, mais a déclaré qu’il était important pour elle de voir à travers l’engagement envers sa défunte mère. Houx Thomasdécédé en 2019.

Megan Thee Stallion entre avec les autres diplômés du Collège de pharmacie et des sciences de la santé #MeganTheeGraduate pic.twitter.com/Q25Rc9TMOS – Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 11 décembre 2021

Après avoir révélé qu’elle poursuivait ses études à temps partiel et en ligne en juin 2020, Stallion travaille régulièrement vers son objectif d’obtenir un baccalauréat en administration de la santé. Malgré ses prouesses déjà en tant que trois fois lauréate d’un Grammy, la chanteuse a déclaré à People qu’elle poursuivait ses études en hommage à sa défunte mère, Holly Thomas, décédée en mars 2019 d’un cancer du cerveau.

“Je veux obtenir mon diplôme parce que je veux vraiment que ma mère soit fière”, a-t-elle déclaré à PERSONNES magazine après avoir obtenu son diplôme de la Texas Southern University en 2021. “Elle m’a vu aller à l’école avant de passer”, a ajouté la beauté.

“Je veux que ma grande maman soit fière”, a-t-elle également déclaré. « Elle m’a vu aller à l’école avant de mourir. Ma grand-mère qui est toujours en vie était enseignante, alors elle est sur mes fesses pour finir l’école. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les femmes de ma famille qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui.