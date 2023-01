"Croqueur de curry": Khawaja donne des détails sur la discrimination raciale à laquelle il a été confronté

Batter Usman Khawaja, qui a fait ses débuts en test en 2011, a cimenté sa position dans l’équipe australienne au fil des ans. Né au Pakistan, Khawaja est le premier joueur musulman à représenter l’Australie dans le cricket international. Le frappeur gaucher a récemment attiré beaucoup d’attention après avoir raté son premier double Test Century lors de la série contre l’Afrique du Sud. Cependant, dans une récente interview avec le Sydney Morning Herald, Khawaja s’est ouvert sur la discrimination raciale et les injures auxquelles il a été confronté en grandissant en Australie.

«J’ai trouvé cela très difficile en grandissant, et je pense que ce ressentiment persiste chez beaucoup de jeunes enfants, en particulier d’origines ethniques, qui sont toujours insultés et vilipendés par la race. “Curry Muncher” est celui qui m’a le plus marqué. J’avais l’habitude d’être appelé comme ça tout le temps ” Le Sydney Morning Herald a cité Khawaja comme disant.

Khawaja a en outre révélé qu’il n’avait pas été choisi dans l’équipe à ses débuts uniquement à cause de sa couleur, car les entraîneurs et les sélectionneurs préféraient un joueur blanc à lui.

“A ce niveau de haute performance, vous ne vous en rendez pas compte, mais beaucoup d’entraîneurs [and] les sélecteurs sont blancs. Il y a un biais subconscient. Si vous avez deux joueurs de cricket, un brun, un blanc, tous les deux identiques, l’entraîneur blanc choisira le joueur de cricket blanc simplement parce qu’il a un fils qui pourrait lui ressembler. C’est ce qui lui est familier”, a déclaré Khawaja.

“Il y a eu de nombreuses fois où j’aurais dû être choisi pour des équipes et je ne l’ai pas été”, a-t-il déclaré sans ambages. “Mais cela m’a juste fait avoir une plus grosse puce sur mon épaule”, a-t-il ajouté.

Plus tôt en décembre, Khawaja s’est également rendu sur Twitter et a partagé qu’il avait été arrêté dans un hôtel de l’équipe pour lui demander s’il faisait partie de l’équipe australienne.

Tu t’y habitues. J’ai été arrêté 3 fois l’année dernière à notre hôtel, alors que j’étais à Australian Kit et j’ai demandé si j’étais avec l’équipe australienne de cricket. . . #youdontlookaustralian#orsotheysay https://t.co/XSpsX0KXdL – Usman Khawaja (@Uz_Khawaja) 25 décembre 2022

En 56 tests, le frappeur de 36 ans a marqué 4162 courses avec 13 siècles et 19 demi-siècles. En dehors de cela, il a joué 40 ODI et fracassé 1554 courses à un taux de frappe de 84,09.