Croptober : le moment ultime pour acheter de l’herbe | Actualités sur le cannabis | Détroit

Alors que les feuilles commencent à changer de couleur et que l’air devient plus frais, les amateurs de cannabis ont une raison de se réjouir : c’est le Croptober ! C’est la période de l’année où les cultivateurs de cannabis en extérieur récoltent les fruits de leur travail acharné et de leur dévouement. Dans cet article, nous découvrirons ce qu’est le Croptober et pourquoi c’est la meilleure saison pour que les consommateurs de cannabis achètent leurs produits préférés. De plus, nous vous proposerons des conseils essentiels pour garantir la fraîcheur de vos achats de cannabis et maintenir leur qualité grâce à un stockage approprié.

Qu’est-ce que Croptober ?

Croptober, abréviation de « récolte de cannabis en octobre », est la saison la plus chargée pour la culture du cannabis en extérieur. Les plants de cannabis sont annuels, ce qui signifie qu’ils passent de la graine à maturité au cours d’une seule saison de croissance. En octobre, les fleurs, ou bourgeons, des plants de cannabis s’épanouissent, signalant le moment idéal pour la récolte. Ce cycle naturel est déclenché par le raccourcissement des heures de clarté, ce qui incite les plantes à fleurir et à produire une progéniture.

Les cultivateurs d’intérieur ont l’avantage de manipuler l’éclairage pour accélérer le processus de floraison, ce qui rend la culture en intérieur attrayante pour certains. Cependant, les plants de cannabis cultivés en extérieur peuvent être plus de deux fois plus grands que les plants cultivés en intérieur et ne nécessitent que la moitié de l’énergie, ce qui en fait un choix durable.

Quelle que soit la méthode de culture, la façon dont le cannabis est stocké et emballé après séchage et affinage est cruciale pour maintenir sa qualité.

Pourquoi Croptober est le meilleur moment pour acheter de l’herbe