Crop Top & Short en cuir de Jennifer Lopez pour la campagne Coach : Photos – Hollywood Life

Jennifer Lopez avait l’air magnifique dans une nouvelle campagne Coach printemps où elle a secoué un short court en cuir avec une petite bralette et un pull surdimensionné. La femme de 53 ans a mis en valeur ses abdominaux toniques et sa petite taille dans la nouvelle campagne sexy.

Sur les photos, JLo portait une bralette noire à bretelles spaghetti avec un décolleté plongeant qui révélait un décolleté ample. Elle a stylisé le haut avec une paire de shorts en cuir noir taille haute, un gros pull en tricot crème surdimensionné avec des détails bleus et une paire de sandales Coach Kellie en cuir ivoire. Quant à son glam, JLo avait ses cheveux bruns en vagues tandis qu’une frange frontale volumineuse couvrait son front.

JLo a joué dans les campagnes Coach au fil des ans et à part celle-ci, une autre de nos préférées était lorsqu’elle portait une veste universitaire super baggy sans pantalon.

Sur la photo, JLo a sauté sur un lit alors qu’il neigeait alors qu’elle portait une veste universitaire bleue surdimensionnée avec des manches en cuir marron. Le manteau était couvert de patchs et elle a choisi de ne pas porter de pantalon, exposant ses jambes toniques. Elle a accessoirisé son look avec une paire de chaussettes hautes marron, un cours et un glamour magnifique. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné tandis qu’un smokey eye sensuel et une lèvre brillante liaient son regard ensemble.

Une autre photo de la campagne montre JLo posant à côté d’un bonhomme de neige à l’envers tout en portant une veste à double boutonnage en tweed marron et un pantalon évasé assorti. Elle a complété son look avec des sandales, un sac à main en cuir rouge et une casquette de baseball en flanelle rouge et noire. Sous son chapeau, les cheveux de JLo étaient lâchés et droits tandis qu’un smokey eye brun métallique, une lèvre nue brillante et de minuscules boucles d’oreilles en or liaient son look.

