Crop of the whipless: le décompte augmente des députés britanniques dépouillés de leur poids parlementaire

Jhé sont le quatrième plus grand contingent commun aux Communes, leur total de 14 députés est le même que le décompte des libéraux démocrates. Et ils sont certainement le groupe le plus éclectique, partageant une seule chose entre eux : l’absence de parti parlementaire. Perdre le whip était autrefois un événement rare et généralement bref pour les députés, le résultat d’une rébellion grave ou d’un méfait personnel important. Mais ce Parlement a connu une récolte exceptionnelle de députés “indépendants”, comme on les appelle officiellement. Parmi les 14 revenant aux Communes lundi après les vacances de Noël – sept travaillistes, cinq conservateurs, un SNP et un Plaid Cymru – se trouvent des députés sans fouet depuis plus de deux ans. Le membre le plus ancien de ce club non officiel est Jonathan Edwards, qui a perdu le whip de Plaid Cymru en mai 2020 après avoir été arrêté pour avoir agressé sa femme, pour laquelle il a ensuite été averti. Tous les 14, sauf deux, ont été accusés d’actes répréhensibles personnels, liés en grande partie à des avances sexuelles. Alors que plusieurs nient les allégations dans l’attente des enquêtes, certains collègues députés se demandent si le stress du verrouillage et les troubles politiques apparemment sans fin ont joué un rôle. Perdre le whip signifie que vous n’êtes plus dans le groupement parlementaire officiel, bien que vous puissiez parfois rester membre du parti. Le fouet peut être, et est souvent, restauré, par exemple si un député est disculpé. députés sans fouet Ceux qui n’ont pas de whip vivent une sorte de demi-vie parlementaire, beaucoup votant fidèlement avec leur parti et relayant les mêmes lignes mais bannis du club. Ils bénéficient cependant d’un certain soutien. Les travaillistes et les conservateurs attribuent des whips aux députés suspendus qui entretiennent des contacts réguliers pour s’assurer qu’ils font face. La répercussion la plus grave sur le plan politique survient si un député est toujours sans fouet lorsqu’une élection générale arrive. Sauf restauration, ils ne pourront pas se présenter pour leur parti, rendant ainsi très improbable leur réélection. Ce qui est remarquable à propos de la récolte actuelle, c’est la variété des raisons de leur bannissement et le nombre de personnes pour qui cela est devenu une situation apparemment permanente, du moins jusqu’à une élection. Edwards a brièvement retrouvé le whip Plaid mais ne siège plus pour le parti aux Communes. De même, il n’y a pas de retour apparent pour l’ancienne députée du parti national écossais Margaret Ferrier, qui a reçu une sanction judiciaire pour avoir voyagé en train alors qu’elle était infectée par Covid en 2020. En revanche, son ancien collègue, Patrick Grady, a de nouveau été autorisé à devenir whip du SNP fin décembre, ramenant le décompte en constante évolution à 14. Il avait siégé en tant qu’indépendant après que le commissaire aux normes du Parlement a jugé qu’il avait a touché de manière inappropriée un membre du personnel du parti. Une autre députée sans fouet de longue date, Claudia Webbe, a été condamnée à une peine de prison avec sursis il y a un an pour avoir harcelé une amie de son partenaire, et ne sera pas réadmise au Labour. Les députés ne sont expulsés de la Chambre des communes que s’ils sont emprisonnés pendant un an ou plus, ce qui signifie qu’elle reste en poste, bien que le parti – et certains de ses électeurs – pourraient souhaiter le contraire. Les électeurs de l’ancien député conservateur Rob Roberts sont dans le même bateau. Il semble condamné à rester sans fouet après qu’un panel indépendant a découvert qu’il avait fait des avances sexuelles non désirées à un ancien membre du personnel. Il s’est excusé, mais est resté en tant que député indépendant. Matt Hancock est peut-être le moins repentant de ces indépendants qui purgent leur temps. L’ancien secrétaire à la santé a affirmé que c’était son choix de rester en solo après son retour de I’m a Celebrity d’ITV… Sortez-moi d’ici! et de se retirer aux prochaines élections, une décision peut-être aidée par certains militants locaux du parti voulant qu’il soit désélectionné. Il est, en fait, remarquable que sur les 14 députés sans fouet, un seul d’entre eux, Jeremy Corbyn, ait perdu le fouet au milieu de divergences politiques au moins partielles. Même ainsi, il y avait un élément disciplinaire, lié aux propos de l’ancien dirigeant travailliste sur l’antisémitisme au sein du parti, qu’il a refusé de retirer. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Corbyn se distingue également comme étant le seul membre du groupe susceptible de se présenter comme indépendant, et certainement le seul qui pourrait gagner, compte tenu de sa popularité dans la circonscription d’Islington North qu’il représente depuis près de 40 ans.

Mais pour huit des 14– être sans fouet est quelque chose d’un état d’incertitude, alors qu’ils attendent que les enquêtes soient terminées, regardant le compte à rebours vers une élection.

Les allégations examinées sont extrêmement variées. David Warburton a perdu le whip conservateur après des allégations de harcèlement et de consommation de drogue, ce qu’il nie, et son ancien collègue Chris Pincher fait l’objet d’une enquête sur des allégations de tâtonnements en état d’ébriété. Pincher a déclaré qu’il s’était «embarrassé» et cherchait un soutien professionnel.

Parmi les anciens députés travaillistes, Neil Coyle et Rupa Huq, ont été suspendus pour des commentaires qu’ils ont faits sur la race, pour lesquels ils se sont tous deux excusés, tandis que Christina Rees est accusée d’intimidation. Rees a déclaré qu’elle coopérerait à l’enquête et recherchait des détails sur les réclamations.

Avec trois députés – Nick Brown et Conor McGinn pour les travaillistes et Julian Knight pour les conservateurs – on ne sait toujours pas de quoi ils ont été accusés. Tous ont dit qu’ils nient les actes répréhensibles.

Les enquêtes peuvent être longues, et souvent lourdes. Le député travailliste Chris Bryant, qui préside le comité des normes de la Chambre des communes, a calculé qu’il existe 12 organes distincts auxquels lui et ses collègues sont responsables. En plus de son comité, ceux-ci comprennent la police, le commissaire indépendant aux normes, le système indépendant de plaintes et de griefs du Parlement, l’Autorité parlementaire indépendante des normes, la Commission électorale et les partis.

Bryant a déclaré: «L’une des choses que nous avons soulignées au sein du comité des normes est que les députés sont soumis à tant d’organismes différents. Les rouages ​​de la justice tournent lentement, mais en politique, cela peut être particulièrement injuste pour les deux parties parce que vous pourriez avoir des élections générales et que la personne n’est plus députée. Nous avons dit au commissaire que les choses devraient aller plus vite, et je sais que le commissaire est enthousiaste. »