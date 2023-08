Crooked House: mise à jour majeure alors que les flics disent que l’incendie dans le pub le plus bizarre du Royaume-Uni « a été délibérément déclenché »

Les COPS ont révélé qu’ils traitaient un incendie d’horreur « le pub le plus fou de Grande-Bretagne » comme un incendie criminel.

La Crooked House, à Himley, dans le Staffordshire, a pris feu samedi soir quelques semaines seulement après avoir été vendue à un acheteur privé pour un « usage alternatif ».

La Crooked House a été engloutie par les flammes samedi soir Crédit : Alamy

Une trentaine de pompiers ont maîtrisé le brasier Crédit : Alamy

Le pub a été totalement détruit dans l’incendie de la nuit

Le mystère avait entouré l’incendie du bâtiment après que des intrus auraient été vus avant que l’horreur et les pompiers ne soient empêchés d’éteindre l’enfer.

Et moins de 36 heures après avoir été englouti, le pub du XVIIIe siècle a été rasé par des pelleteuses mécaniques lundi.

L’autorité locale a depuis condamné la démolition en admettant qu’elle n’avait pas donné l’autorisation de la démolir.

Et maintenant, les flics ont révélé qu’ils traitaient maintenant l’affaire comme un incendie criminel.

Le surintendant en chef détective Tom Chisholm, chef du spécialiste de la criminalité, a déclaré: «Nous comprenons l’importance de ce bâtiment très apprécié et le bouleversement et la colère ressentis par beaucoup, alors je veux vous rassurer, nous faisons tout notre possible pour mieux comprendre ce qui s’est passé , et qui était responsable.

«Il y a beaucoup de désinformation qui circule au sein des communautés et en ligne et cela n’aide pas. Nous essayons de fournir des mises à jour précises et opportunes, mais comme vous pouvez certainement le comprendre, il y a beaucoup de travail et de liaison avec un certain nombre de partenaires qui doivent être complétés et cela prend du temps.

« Il y a aussi certaines choses que la police et les pompiers n’ont pas le pouvoir de traiter, la décision autour de la démolition partielle de l’immeuble par exemple, lorsque la scène a été rendue au propriétaire.

« Nous travaillons dur avec nos collègues pompiers pour comprendre la cause de l’incendie et sommes en contact avec le propriétaire foncier, nous vous tiendrons au courant de tout autre développement important. »

Les flics ont déclaré plus tôt qu’ils « parleraient aux propriétaires » dans le cadre d’une enquête conjointe impliquant les pompiers et le conseil de district du South Staffordshire.

Les nouveaux propriétaires Carly Taylor, 34 ans, et son mari Adam, 44 ans, seront interrogés par des agents après la destruction.

Le pub a été vendu par Marston’s Brewery le mois dernier à ATE Farms Limited, une société contrôlée par Carly.

Il avait été mis en vente pour 675 000 £.

Le mari Adam est actionnaire et ancien directeur de Himley Environmental Ltd, qui gère un site d’enfouissement à côté du pub.

Cela vient après qu’il a été révélé que le pub, où les pièces de monnaie et les billes ont roulé le long du bar, a été proposé pour la protection du statut répertorié quelques jours seulement avant qu’il ne devienne des décombres.

Cela aurait signifié que les propriétaires auraient eu besoin de l’autorisation du conseil pour le démolir entièrement avant de le faire.

La nuit de l’horreur, un habitant a déclaré que des intrus avaient été vus à l’intérieur du pub fermé et semblaient faire la fête et jouer de la musique quelques instants avant l’enfer, selon le Telegraph.

Mais les flics ont déclaré que personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment lorsqu’il a pris feu.

Le pub a depuis été démoli – ce qui, selon le conseil, n’était pas autorisé Crédit : PA

L’incendie a ravagé le pub vers 22 heures samedi Crédit : Twitter