Crooked House était le théâtre de souvenirs d’enfance et le dernier endroit où j’ai emmené mon père – des habitants comme moi se sont fait voler notre patrimoine

C’était un souvenir d’enfance que je chérirai toujours et partagé par des générations de jeunes de ma ville natale de Black Country.

Mon père souriant – pinte d’amer à la main – m’a fait franchir la porte du célèbre pub et m’a fait signe vers une étagère inclinée vers le bas sur le mur du bar.

Il m’a tendu une bille et m’a invité à la faire rouler sur la pente – mais à mon grand étonnement, elle a défié la gravité et s’est accélérée en semblant monter la colline.

Les buveurs ont ri et applaudi lorsque ma bouche s’est ouverte avant que mon père ne se rende au bar pour me commander un Vimto et un paquet de chips.

C’était la joie de la célèbre Crooked House, le pub le plus « fantastique » du monde, où l’affaissement minier créait des illusions époustouflantes à la Harry Potter.

Mais cet endroit magique est maintenant un tas de décombres au centre d’un scandale après avoir brûlé dans un incendie criminel présumé, puis a dû être démoli quelques heures plus tard.

La police a lancé une enquête alors que l’intrigue tourbillonnait autour du site de Himley, près de Dudley. L’indignation nationale a éclaté face à la destruction apparente d’un bien patrimonial. Était-ce pour améliorer l’accès à une décharge à proximité ?

Mais la fureur a été la plus grande parmi les habitants de Dudley – comme moi – complètement choqués par la perte déchirante de ce monument unique.

J’avais 12 ans en 1973 lorsque mon père maçon, Henry, m’a montré pour la première fois la célèbre illusion de marbre du pub.

Il a continué à me régaler régulièrement de boissons gazeuses pétillantes aspirées à travers une paille dans son Vauxhall Victor sur le parking alors que des bruits de bavardages de pub et de verres qui tintaient dérivaient à l’extérieur.

Ma sœur se souvient de ses premiers rendez-vous d’adolescente là-bas dans les années 70, et de la façon dont les poutres de travers et le sol en pente la laissaient ivre avant de toucher un verre.

Après avoir eu mes propres enfants – des jumeaux en 1994 – je les ai emmenés tous les deux au boozer emblématique et j’ai recréé le tour de marbre de mon père.

Et le résultat a été exactement le même une génération plus tard – des rires et des émerveillements et l’appel répété : « Faites-le encore ! Refais-le! »

Des années plus tard, alors que la santé de mon père commençait à se détériorer au début des années 90, nous sommes retournés à notre point d’eau préféré pour l’une de ses dernières sorties.

Levant son verre après avoir gravi la pente vers le bar, il jeta un coup d’œil autour des poutres aux angles étranges et dit avec un sourire : « Nous avons passé de bons moments ici.

L’histoire de Crooked House de ma famille est partagée par des générations d’habitants, mais le pub est devenu une source de fascination à travers le monde.

La dernière fois que j’étais là-bas avec mon père, un car rempli de touristes chinois s’est arrêté à l’extérieur – et est sorti de l’alcool hallucinant en se grattant la tête.

Le pub, au bout d’un chemin accidenté à travers les bois, a été construit à l’origine comme une ferme en 1765 avant d’être converti en un pub appelé Glynne Arms dans les années 1830.

« Les sols en pente vous rendaient ivre »

Les travaux miniers ont fait couler un côté de la structure de quatre pieds plus bas que l’autre, la laissant penchée à un angle fou de 15 degrés.

Les rénovateurs ont étayé le bâtiment avec des contreforts dans les années 1940 et il a finalement été rebaptisé The Crooked House – comme il était affectueusement surnommé par les habitants depuis des années.

Et son avenir semblait assuré puisqu’il a été répertorié il y a quelques semaines seulement pour le statut protégé.

Pourtant, avant que la demande ne puisse être approuvée, le développeur Adam Taylor, 44 ans, et sa femme glamour Carly, 34 ans, ont acheté le pub de la brasserie de Marston.

Quelques jours plus tard, il avait été réduit à un tas de décombres.

L’hôtellerie très appréciée a été détruite par un incendie criminel présumé samedi dernier et ses restes brûlés ont été aplatis par des creuseurs à peine 36 heures plus tard.

Des allégations ont fait surface selon lesquelles les pompiers avaient été gênés par un monticule de terre déversé sur la route d’accès au pub, bien que cela aurait pu être pour la sécurité.

Les Taylor seraient également en conflit avec la brasserie au sujet de l’accès à un site d’enfouissement géré par Himley Environmental, dans lequel M. Taylor, conducteur de Bentley, détient des actions et où il est un ancien directeur.

Des clichés sur les réseaux sociaux ont ensuite émergé de l’ancienne technicienne des ongles de la jet-set Carly sur un vol en première classe vers Dubaï – au milieu des affirmations que le couple avait encaissé en éviscérant un autre pub.

Le couple riche et vivant, qui partage une maison luxueuse près de Lutterworth, Leics, est resté silencieux depuis que la fureur a éclaté.

Le couple est peut-être encore en mesure d’expliquer sa position mais, entre-temps, il y a eu hier des appels croissants pour que le pub soit reconstruit.

L’ancien habitué de Crooked House, John Millar, un officier en chef à la retraite de 66 ans du Dudley Council, a déclaré hier: «Tous ceux que je connais ont un souvenir de Crooked House.

« Des billes défiant la gravité, un sol en pente et des poutres à tous les angles qui vous enivraient avant d’avoir touché une goutte.

« C’était un endroit magique et totalement unique. Les gens d’ici sont absolument furieux.

« Les personnes responsables devraient être obligées de le reconstruire brique par brique – à leurs propres frais. »