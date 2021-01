Une esthéticienne de Sydney a été identifiée comme la femme condamnée à deux amendes pour avoir refusé de s’isoler alors qu’elle était un contact étroit avec une personne infectée par un coronavirus.

Jess Barca, 27 ans, une esthéticienne de Cronulla, a été arrêtée par la police qui nageait dans une piscine d’un complexe de Byron Bay après avoir reçu l’ordre de se faire tester pour le virus mortel.

La police de NSW a critiqué la règle de la plage comme un acte qui a « mis en danger la sécurité publique ».

Jess Barca, 27 ans, une esthéticienne de Cronulla, a été arrêtée par la police à deux reprises pour ne pas s’isoler après être entrée en contact étroit avec un cas de coronavirus

La police a déclaré que Mme Barca avait mis le public en « danger important ». Elle a dit qu’elle avait été testée négative

Le Barça a été condamné à deux amendes de 1000 dollars pour avoir enfreint les ordres d’auto-isolement vendredi et dimanche.

Elle était à Byron Bay le soir du Nouvel An quand on lui a dit qu’elle était un contact étroit avec un cas de coronavirus – et qu’elle devait s’isoler et se faire tester.

Le jour du Nouvel An, la police est revenue et lui a infligé une amende de 1 000 $ lorsqu’ils ont constaté qu’elle ne s’isolait pas.

Le lendemain, la police est revenue pour trouver Mme Barca nageant dans la piscine du complexe et lui a infligé une amende une deuxième fois.

Le commissaire par intérim de la police de NSW, Mal Lanyon, a déclaré que Mme Barca avait mis le public en « danger important ».

Lorsque Seven News a demandé à Mme Barca si elle estimait qu’elle avait mis le public en danger. elle a dit: « Non, je suis un double résultat négatif. »

Les résidents de Sydney sont toujours autorisés à se rendre à Byron Bay malgré les récentes épidémies sur les plages du nord et la banlieue ouest (image en stock)

Mme Barca, une esthéticienne de Cronulla, a été arrêtée par la police en train de nager dans une piscine d’un complexe de Byron Bay (image en stock)

COMMENT VÉRIFIER SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN TEST Il y a 63 alertes sanitaires distinctes pour les sites de NSW sur le site Web de NSW Health et 17 pour les itinéraires de transport en commun à partir de lundi soir. Le public est invité à consulter le site Web de NSW Health ici pour voir si vous étiez à l’un de ces endroits aux dates et heures signalées. Si vous étiez là aux moments signalés, vous avez peut-être été en contact avec le virus et devrez peut-être vous isoler et vous faire tester.

De nombreuses personnes infectées par le coronavirus peuvent initialement être testées négatives pour ne renvoyer un résultat positif qu’après deux semaines – c’est pourquoi la quarantaine est fixée à 14 jours.

Les résidents de Sydney sont toujours autorisés à se rendre à Byron Bay malgré les récentes épidémies sur les plages du nord et les banlieues ouest.

La violation effrontée de la femme survient après qu’un exploitant d’un centre de réception de mariage dans le sud-ouest de Sydney a été condamné à une amende de 5000 $ pour avoir organisé une réception de mariage de 700 personnes.

La brèche au Paradiso impérial de Fairfield a indigné les politiciens et la police, car il se trouve à seulement 10 km du hotspot du coronavirus Berala.

Le lieu a ouvert ses portes pour doubler la foule autorisée lors d’une réception de mariage samedi soir avec jusqu’à 700 personnes à l’intérieur, bien au-delà de sa limite de 350 personnes.

La police est arrivée à 21h30 et a dit à l’organisateur de renvoyer des centaines d’invités au mariage.

Les invités n’ont pas encore été pénalisés, mais l’opérateur du site, Khiri Gorgees, 46 ans, a été condamné à une amende de 5000 $ pour avoir enfreint les ordonnances de santé publique.

M. Gorgees est actionnaire de l’activité de sept salles de réception Paradiso.

Le premier ministre par intérim, John Barilaro, était furieux de la violation et a déclaré que M. Gorgees avait mis son entreprise et sa réputation en danger, ainsi que l’ensemble de l’économie et des emplois de l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

« Lorsque vous avez un acte délibéré comme les opérateurs de la salle … dans ce cas, nous avons un exemple de quelqu’un qui a fait du tort », a déclaré M. Barilaro aux journalistes lundi.

Lundi, NSW n’a enregistré aucune nouvelle infection locale à coronavirus dans les 24 heures jusqu’à 20 heures dimanche.

L’Imperial Paradiso à Fairfield, Sydney (photo) a emballé jusqu’à 700 invités au mariage alors qu’ils étaient limités à 350. La police a fait une descente et a dit à l’organisateur d’en renvoyer des centaines chez eux

Un cluster Covid-19 à Berala a été causé par un agent de transfert de patients qui a emmené une famille de voyageurs étrangers de retour dans un établissement de santé – incitant les États à fermer leurs frontières

Deux nouveaux cas ont été enregistrés après la période de référence, cependant, dans la banlieue ouest de Sydney, portant le total de NSW à 188 cas actifs acquis localement.

La Nouvelle-Galles du Sud a commencé à appliquer les règlements obligatoires sur le port du masque pour le Grand Sydney lundi, les personnes arrêtées sans masque facial dans des zones publiques désignées risquant une amende de 200 $.

M. Barilaro a déclaré que le port de masques était une alternative aux verrouillages stricts, en empêchant la propagation du virus, les gens pouvaient rester mobiles et les entreprises ouvertes.

Il y a eu sept cas en quarantaine dans les hôtels de la Nouvelle-Galles du Sud et le directeur de la santé, le Dr Kerry Chant, a averti que davantage de personnes infectées entraient en Australie alors que le virus se propageait rapidement en Europe et aux États-Unis.

Samedi soir, NSW Health a intensifié son alerte pour le magasin de bouteilles Berala, avec beaucoup de ses clients de la période des vacances de Noël désormais considérés comme des contacts étroits.

Le premier ministre par intérim de NSW, John Barilaro (photo), était furieux contre Khiri Gorgees, 46 ans, exploitant de la salle Imperial Paradiso à Fairfield, qui a enfreint les règles de Covid pour accueillir 700 invités au mariage

Cependant, NSW Health est le plus préoccupé par l’épidémie de BWS Berala qui a commencé après qu’un travailleur du transport de patients Covid-19 a visité le magasin sans le savoir alors qu’il était infectieux avant Noël.

Des dizaines de milliers de personnes ont été invitées à s’isoler après que plus de 1000 personnes se sont rendues au magasin de bouteilles Berala rien que la veille de Noël – et d’autres qui ont visité un Woolworths voisin sont désormais également en alerte.

L’infection a d’abord été transmise d’une famille de voyageurs de retour avec le virus à un travailleur du transport de patients.

Ce travailleur l’a ensuite transmis à un collègue, qui a fréquenté le BWS à Berala, qui ne savait pas qu’ils avaient été exposés et ne présentait aucun symptôme.

Bien qu’il n’ait assisté au BWS que pendant une courte période le 20 décembre, un employé du BWS a attrapé le virus sans le savoir et a servi des milliers de clients.