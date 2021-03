Croma et Amazon de Tata Group ont lancé les modèles de téléviseurs LED intelligents Croma Fire TV Edition en Inde dans quatre tailles différentes. Le téléviseur intelligent LED Croma Fire TV Edition de 32 pouces de base est livré avec un panneau d’affichage HD Ready (1366 x 768 pixels) et le modèle de 43 pouces prend en charge les vidéos Full-HD. Les meilleurs modèles de téléviseurs LED intelligents Croma Fire TV Edition de 50 et 55 pouces peuvent lire des vidéos en résolution Ultra-HD 4K (3840 x 2160 pixels). Notamment, la variante de 43 pouces est également livrée avec une résolution Ultra-HD 4K. Tous les nouveaux téléviseurs intelligents fonctionnent sur l’interface utilisateur d’Amazon Fire TV et prennent en charge l’assistant vocal Alexa pour un contrôle mains libres.

En termes de prix, le téléviseur LED intelligent 32 pouces Croma Fire TV Edition HD Ready coûte Rs 17 999, et la version Full-HD de la variante 43 pouces porte une étiquette de prix de Rs 29 999. Le téléviseur intelligent LED 4K Ultra HD Croma Fire TV Edition de 43 pouces coûte 34999 roupies. Les modèles de 50 pouces et 55 pouces ont un prix de Rs 39 999 et Rs 46 499, respectivement. Tous les nouveaux modèles de téléviseurs intelligents Croma Fire TV Edition sont disponibles à l’achat dans les magasins Amazon et Croma. Les clients d’Amazon peuvent profiter d’offres de vente telles que l’EMI sans frais sur certaines cartes, jusqu’à 10% de réduction instantanée sur la carte de débit ICICI Bank et 5% de réduction avec la carte de remboursement HSBC.

Les spécifications des nouveaux téléviseurs LED intelligents Croma Fire TV Edition sont plus ou moins les mêmes. Tous les modèles prennent en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz et des applications telles que Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Disney + Hotstar, Zee5, SonyLiv et bien d’autres. Les téléviseurs sont livrés avec une télécommande Alexa qui peut être utilisée pour accéder au contenu DTH. Les téléviseurs LED intelligents Croma Fire TV Edition prennent en charge Dolby Vision et Dolby Atmos pour une meilleure sortie vidéo et audio. Les téléviseurs sont alimentés par un processeur quadricœur et un GPU multicœur pour une réactivité fluide. Les utilisateurs bénéficient également d’une prise en charge de la connectivité telle que le Wi-Fi double bande, deux ports HDMI sur les variantes Full-HD et trois entrées HDMI sur les variantes 4K.