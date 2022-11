Croix-Rouge : les Afghans lutteront pour leur vie cet hiver

La prise de pouvoir du groupe religieux en août 2021 a plongé l’économie dans une chute libre et transformé fondamentalement l’Afghanistan, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté et la faim alors que l’aide étrangère s’est arrêtée presque du jour au lendemain.

« La crise économique est là. C’est très grave et les gens lutteront pour leur vie », a déclaré Martin Schuepp, directeur des opérations à la Croix-Rouge, dans une interview dimanche soir.

Les sanctions contre les dirigeants talibans, l’arrêt des virements bancaires et le gel des milliards dans les réserves de change de l’Afghanistan ont déjà restreint l’accès aux institutions mondiales et à l’argent extérieur qui soutenait l’économie dépendante de l’aide du pays avant le retrait des forces américaines et de l’OTAN.