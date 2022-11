Croix-Rouge : les Afghans lutteront pour leur vie cet hiver

KABOUL, Afghanistan (AP) – Davantage d’Afghans lutteront pour leur survie alors que les conditions de vie se détérioreront au cours de l’année à venir, a déclaré un haut responsable du Comité international de la Croix-Rouge dans une interview, alors que le pays se prépare à son deuxième hiver sous le régime taliban. .

La prise de pouvoir du groupe religieux en août 2021 a plongé l’économie dans une chute libre et transformé fondamentalement l’Afghanistan, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté et la faim alors que l’aide étrangère s’est arrêtée presque du jour au lendemain.

« La crise économique est là. C’est très grave et les gens lutteront pour leur vie », a déclaré Martin Schuepp, directeur des opérations à la Croix-Rouge, dans une interview dimanche soir.

Les sanctions contre les dirigeants talibans, l’arrêt des virements bancaires et le gel des milliards dans les réserves de change de l’Afghanistan ont déjà restreint l’accès aux institutions mondiales et à l’argent extérieur qui soutenait l’économie dépendante de l’aide du pays avant le retrait des forces américaines et de l’OTAN.

L’arrivée de l’hiver aggravera les besoins humanitaires aigus auxquels la moitié du pays est déjà confrontée, a souligné Schuepp.

“Les prix flambent pour toute une série de raisons, mais la question des sanctions a également entraîné des conséquences massives”, a-t-il déclaré. “Nous voyons de plus en plus d’Afghans qui doivent vendre leurs biens pour joindre les deux bouts, où ils doivent acheter du matériel de chauffage tout en faisant face à des coûts croissants pour la nourriture et d’autres articles essentiels.”

Les sanctions sont un défi pour acheminer l’aide et les fournitures nécessaires au pays en temps opportun, et il est essentiel que toutes les sanctions bénéficient d’exemptions humanitaires afin que des organisations comme le CICR puissent poursuivre leur travail, a-t-il déclaré.

La Croix-Rouge paie déjà les salaires de 10 500 membres du personnel médical chaque mois pour assurer le maintien des services de santé de base, a-t-il ajouté.

« Nous sommes très conscients que ce n’est pas notre rôle principal de payer les salaires du personnel médical. En tant qu’organisation humanitaire, nous ne sommes pas les mieux placés pour le faire. Nous l’avons fait exceptionnellement pour garantir que les services continuent d’être fournis.

Schuepp, qui effectuait sa première visite en Afghanistan en tant que directeur des opérations depuis la prise de pouvoir des talibans, a déclaré que l’agence nourrissait la majeure partie de la population carcérale du pays. Il n’a pas été en mesure de dire immédiatement combien de prisonniers il y avait en Afghanistan.

“Nous avons intensifié notre soutien aux prisons et aux prisonniers, en veillant à ce que la nourriture soit fournie dans les prisons de tout le pays”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, environ 80 % de la population carcérale bénéficie d’un tel soutien alimentaire.”

Il a décrit le rôle de la Croix-Rouge comme une “mesure provisoire” devenue nécessaire après l’effondrement du gouvernement afghan soutenu par les États-Unis, une fois que Washington a commencé son retrait définitif des troupes en août 2021.

La Croix-Rouge a tenté de “s’assurer que les services de base continuent” dans les prisons sous le régime des talibans, a-t-il déclaré.

Aucun pays au monde n’a reconnu l’émirat islamique d’Afghanistan, comme les talibans appellent leur administration, les laissant isolés sur le plan international. Le groupe religieux dirigeait auparavant l’Afghanistan dans les années 1990 et a été renversé par une invasion américaine en 2001.

Riazat Butt, L’Associated Press