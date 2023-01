Croissant-Rouge : 8 morts, 58 disparus après un naufrage au large de la Libye

Le bateau transportait au moins 150 migrants, dont 84 ont survécu et ont été emmenés dans des centres de détention pour migrants gérés par le gouvernement, a-t-il déclaré.

La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants d’Afrique et du Moyen-Orient qui tentent de se rendre en Europe. Le pays riche en pétrole a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

En 2023, au moins 17 migrants ont été signalés morts et 18 autres portés disparus au large de la Libye au 21 janvier, selon l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations. Plus de 1 100 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye cette année, a indiqué l’OIM.