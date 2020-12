Les responsables américains pensent que des pays adverses, tels que la Chine, la Russie et la Corée du Nord, ont été ou tentent de développer des armes nucléaires et des missiles hypersoniques capables d’attaquer les États-Unis et leurs alliés.

New York, 15 décembre 2020

Ces nations ne sont pas au-dessus de vendre ces capacités à des nations voyous, comme l’Iran ou la Syrie, ce qui inquiète les décideurs de la défense.

La technologie hypersonique continue de mûrir et les États-Unis redoublent d’efforts pour développer et fabriquer rapidement des missiles hypersoniques et des technologies contre-hypersoniques pour vaincre d’éventuelles attaques de missiles hypersoniques.La pandémie COVID-19 accentue les inquiétudes des législateurs américains concernant l’exécution. des initiatives du programme de défense antimissile balistique (BMD).

Les retards dans le programme d’armes Aegis, la production et les livraisons ultérieures des intercepteurs de missiles standard (SM) -3 Block IIA, et la construction d’Aegis Ashore, en Pologne, ont des responsables de la défense préoccupés par le fait que les ennemis dépassent les États-Unis. armes à utiliser contre les menaces de missiles entrantes.

Le Congrès a refusé de financer des programmes qui pourraient conduire à la mise en place de capacités d’interception dans l’espace, mais cette réticence peut changer avec l’évolution des domaines géopolitiques et spatiaux. Les armes à énergie dirigée (DEW) gagnent également du terrain en tant que solution de défense antimissile. Les tests ont prouvé que les DEW peuvent vaincre ou neutraliser efficacement les drones; par conséquent, la prochaine tentative logique consiste à amplifier cette capacité à faire face à la menace des missiles. Cette recherche considère toutes les variables mentionnées ci-dessus car elle présente une analyse du marché américain de la défense antimissile sur les opérations stratégiques et au niveau du théâtre. Il comprend des systèmes de défense antimissile balistique, antinavire et tactique. Les principales données utilisées pour déterminer la part de marché des entreprises sont les données des contrats de défense américains. Les chiffres des dépenses cités dans cette recherche font référence aux dollars de défense réels alloués au cours de l’année de référence et aux dépenses projetées selon les propositions actuelles de budget de la défense. L’année fiscale américaine (FY) 2019 (du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019) est considérée comme l’année de référence pour cette recherche, car elle dispose des dernières données publiées les plus complètes et les plus complètes sur les contrats et les prévisions budgétaires. La part de marché et l’analyse concurrentielle sont basées sur les obligations contractuelles gouvernementales distribuées en 2019.

