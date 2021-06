Croissance mondiale de 5,9% en 2021

Amphol Thongmueangluang | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

Un investisseur thaïlandais vérifie un tableau électronique indiquant les cours des actions d’Asia Plus Securities au milieu des menaces de coronavirus à Bangkok.

La banque d’investissement suisse Credit Suisse s’attend à ce que la croissance mondiale s’accélère au cours des prochains mois alors que les pays rouvrent progressivement leurs économies, entraînant une reprise de la croissance des revenus et des réembauches.

Dans ses perspectives d’investissement pour le second semestre 2021, le Credit Suisse a prédit que l’économie mondiale augmentera de 5,9 % cette année et de 4 % en 2022. Cette croissance sera tirée par le déploiement de vaccins, des mesures de relance budgétaire et une reprise élargie des services. Il a également déclaré que les États-Unis devraient croître à un taux de 6,9% cette année, la zone euro devrait augmenter de 4,2% tandis que l’Asie hors Japon devrait croître de 7,5%.

L’expansion économique entraînera probablement une forte reprise de la croissance des bénéfices mondiaux qui devrait alimenter le marché boursier, selon Ray Farris, directeur des investissements pour l’Asie du Sud au Credit Suisse.

« Nous recherchons que les actions soient la classe d’actifs qui va surperformer au cours des six prochains mois à un an », a déclaré Farris jeudi à « Squawk Box Asia » de CNBC. « Tant que les bénéfices continueront d’augmenter, l’histoire suggère que les actions continueront à grimper. »

« Il y aura des corrections de temps en temps, mais ces corrections seraient vraiment des opportunités », a déclaré Farris.