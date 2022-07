Croissance minimale pendant la nuit à Keremeos Creek Fire

Les alertes d’évacuation et de qualité de l’air de samedi restent en vigueur

Une croissance minimale a été observée sur le feu de forêt de Keremeos Creek près de Penticton dans la nuit de samedi 31 juillet.

Le feu est estimé à 437 hectares et brûle depuis le 29 juillet.

La faible visibilité limite à un le nombre d’hélicoptères pouvant travailler sur l’incendie, et trois autres en attente lorsque les conditions s’amélioreront.

Les alertes et ordres d’évacuation émis samedi restent en place.

Une structure a été perdue en raison de l’incendie de Keremeos Creek.

Le service d’incendie de Big White est intervenu pour aider aux efforts de répression et recherche de nouvelles recrues pour travailler sur appel rémunéré.

Le feu de forêt reste très visible pour Penticton et les communautés environnantes. Chemin de la montagne verte. est fermée mais l’autoroute 3A demeure ouverte à partir de dimanche matin.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

bc feux de forêtpompiersPenticton