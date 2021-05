Croissance démographique lente entraînant une baisse des taux d’intérêt réels

Le ralentissement de la croissance démographique à travers le monde pourrait avoir un impact majeur sur les taux d’intérêt réels, selon une nouvelle étude de JP Morgan. Avec plus de personnes âgées épargnant pour leur retraite et moins de jeunes empruntant pour des choses comme des propriétés, des voitures et des études, la démographie pèse lourdement sur les taux d’intérêt dans une tendance qui devrait se poursuivre, Jesse Edgerton, économiste principal chez JP Morgan et auteur du rapport, a déclaré à CNBC. « Le ralentissement de la croissance démographique, que nous constatons depuis des décennies dans les marchés développés et émergents, est une raison pour s’attendre à une baisse des taux d’intérêt réels », a déclaré Edgerton à « Street Signs Asia » jeudi. Son témoignage? « L’histoire du développement économique, vraiment », a-t-il dit.

Les taux d’intérêt en baisse dans les pays développés

Le Japon, l’Europe et les États-Unis ont tous connu une baisse des taux d’intérêt réels au cours des dernières décennies, alors que les taux de natalité et le produit intérieur brut (PIB) ont chuté et que les taux d’espérance de vie ont augmenté en parallèle. La Chine est maintenant « assez loin dans cette voie », a déclaré Edgerton, faisant référence à son ralentissement du taux de natalité et vieillissement de la population. Les marchés émergents – où la croissance démographique reste plus élevée – peuvent s’attendre à suivre leur évolution au fil du temps, a-t-il ajouté.

Une femme tient un bébé dans un parc local le 12 mai 2021 à Pékin, en Chine. Kevin Frayer | Actualités Getty Images | Getty Images

C’est parce que l’argent n’est pas mis au travail de la même manière, ce qui fait baisser les rendements et les taux d’intérêt, a déclaré Edgerton. « Une croissance démographique lente signifie essentiellement qu’il y a un excès de capital dans le monde. Il y a un excès d’argent à la recherche de rendement. Et tout cet argent que les gens essaient d’économiser – ça va faire baisser les taux d’intérêt, ça va faire baisser les rendements du capital », il a dit.

Effets d’entraînement pour l’épargne et les investissements

L’évolution des perspectives de taux d’intérêt a des implications non seulement pour les comptes d’épargne et les actifs comme les obligations, qui sont directement corrélés aux taux d’intérêt, mais aussi pour les actions et l’immobilier. La baisse des taux pourrait signifier des ratios cours / bénéfices moyens (PE) inférieurs, a déclaré Edgerton. Les ratios PE sont utilisés pour déterminer la valorisation, et des ratios PE élevés pourraient signifier que l’actif est surévalué ou que les investisseurs prédisent une forte croissance future.

Si vous vivez dans un monde où la croissance démographique est plus faible, vous devriez vous attendre à obtenir des rendements inférieurs. Jesse Edgerton économiste principal, JP Morgan