La population mondiale devrait continuer de croître tout au long du 21e siècle, pour atteindre probablement 10 000 000 000 d’ici 2058. Crédit : Shutterstock

PORTLAND, USA, 27 oct (IPS) – Parmi les divers problèmes humains troublants dépendances celle qui a les conséquences les plus inquiétantes pour l’humanité et la planète Terre est la croissance démographique.

Certaines dépendances, telles que la consommation de drogues illicites, le tabagisme, l’abus d’alcool, la violence armée et la consommation de malbouffe, contribuent aux maladies chroniques, aux blessures et à la mort prématurée de millions d’hommes, de femmes et d’enfants. La croissance soutenue des populations humaines est cependant bien plus inquiétante dans la mesure où elle compromet le bien-être de l’humanité.

Dans la mesure où elle contribue à la crise climatique, à la dégradation de l’environnement, à la perte de biodiversité, à l’épuisement des ressources naturelles et à la pollution, la croissance démographique mondiale pose un problème. menace sérieuse au durabilité des humains sur la planète. Préoccupée par ses conséquences graves et de grande portée, climatologues, écologistes, scientifiques, célébrités et autres ont appelé à plusieurs reprises à la stabilisation de la population humaine, avec quelques exhortant progressivement réduire la taille de la population mondiale.

Malgré ces appels et avertissements Alors que la vie sur la planète est assiégée, les partisans d’une croissance démographique continue, parmi lesquels de nombreux élus gouvernementaux, chefs d’entreprise, investisseurs et conseillers économiques, ont dans l’ensemble ignoré les informations largement disponibles. preuve sur les conséquences de la croissance démographique, notamment sur le changement climatique et l’environnement. Tant dans leurs politiques que dans leurs actions, ils ont rejeté le avertissements et des recommandations appelant à la stabilisation de la population mondiale et à sa réduction progressive.

Les partisans de la croissance prétendent à tort que les nombreuses conséquences citées de la croissance démographique sur le climat, l’environnement, la biodiversité, les ressources naturelles et le bien-être humain de la planète sont grandement exagérées et se résument simplement à fausses nouvelles. Certains ont même qualifié le changement climatique de canular et ignorer avertissements que le temps d’agir est compté alors que le monde entre en territoire inexploré et que l’humanité fait progrès minime dans la lutte contre le changement climatique.

En outre, certains partisans de la croissance démographique affirment que les conséquences du changement climatique, notamment des températures moyennes plus élevées, de graves sécheresses et ouraganscanicules excessives, inondationsla montée du niveau de la mer et grandes maréesfonte de l’Antarctique étagères de glaceenvironnements dégradés, enregistrement incendies de forêtla faune sauvage menacée, les ressources naturelles exploitées et la pollution accrue doivent être écartés calmement et résolument.

Il y a moins de cent ans, c’est-à-dire en 1927, la population mondiale atteignait 2 000 000 000 d’habitants. Moins de cinquante ans plus tard, soit en 1974, la population humaine de la planète a doublé pour atteindre 4 000 000 000 d’habitants. Et près de cinquante ans plus tard, en 2022, la population mondiale a encore doublé pour atteindre 8 000 000 000 (Figure 1).

Source : Nations Unies.

Malgré les appels à la stabilisation des populations humaines, tout ralentissement de la croissance démographique est généralement perçu avec un mauvais œil. préoccupation, alarme, panique et peur. La croissance économique, affirment les défenseurs, a besoin croissance démographique soutenue. En bref, ils voient une population croissante vitale pour la production de plus de marchandises et les services conduisant à une croissance économique plus élevée.

En plus d’être considéré comme fondamental pour croissance économiqueles partisans de la croissance considèrent la croissance démographique comme essentielle aux profits, aux impôts, à la main-d’œuvre, à la politique, au leadership culturel et au pouvoir.

Tout ralentissement de la croissance démographique d’un pays, comme celui qu’ont connu certains des pays au cours de la dernière décennie et attendue dans encore plus de pays dans les décennies à venir, est accueillie par des dirigeants politiques, économiques et économiques qui sonnent sonnettes d’alarme et avertissement de calamités économiques et nationale déclin.

Appels pour immigration limitée Les mesures visant à stabiliser la population se heurtent également à une forte résistance, en particulier de la part des entreprises et des groupes d’intérêts particuliers. Réduire les niveaux d’immigration, affirment-ils souvent, est incompatible avec les besoins de main-d’œuvre, la promotion de l’innovation et une croissance économique soutenue.

Quelques ont même affirmé que le déclin de la population dû au faible taux de natalité constitue un risque bien plus grand pour la civilisation que le changement climatique. De plus, comme autres Comme nous l’avons souligné, la pénurie de main-d’œuvre associée au vieillissement de la population ont des conséquences sociales et économiques. répercussionsnotamment en ce qui concerne la solvabilité financière des programmes nationaux de retraite.

Les pro-croissance défenseurs mettent en garde contre une crise démographique imminente due aux faibles taux de fécondité, dont beaucoup sont inférieurs au niveau de remplacement. Leur solution aux faibles niveaux de fécondité est d’encourager le public, en particulier les femmes, à avoir davantage d’enfants.

Depuis 1976, la proportion de pays dotés de politiques gouvernementales visant à augmenter les niveaux de fécondité a augmenté. triplé de 9 à 28 pour cent. L’Europe compte la plus forte proportion de pays cherchant à augmenter les taux de fécondité, soit 66 pour cent, suivie par l’Asie avec 38 pour cent.

De nombreux gouvernements ont introduit diverses politiques natalistes mesures pour augmenter les niveaux de fécondité. Ces mesures comprennent des incitations fiscales, des allocations familiales, des primes pour bébé, des incitations en espèces, des prêts gouvernementaux, des congés de maternité et de paternité, des services de garde d’enfants subventionnés par l’État, des horaires de travail flexibles, des congés parentaux et des campagnes visant à changer les attitudes du public.

De la 55 pays Grâce aux politiques visant à accroître la fécondité, près des trois quarts d’entre eux ont une faible fécondité et un tiers ont un faible taux de fécondité. taux de fécondité total inférieur à 1,5 naissance par femme. La population de ces 55 pays varie entre plus de 1,4 milliard et moins de 10 millions. Le groupe diversifié de pays cherchant à augmenter leur niveau de fécondité comprend l’Arménie, le Chili, la Chine, Cuba, la France, la Hongrie, l’Iran, Israël, l’Italie, le Japon, la Pologne, la Russie, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud, l’Espagne, la Thaïlande, la Turquie et l’Ukraine ( Figure 2).

Source : Nations Unies.

Outre les politiques visant à augmenter les niveaux de fécondité, près de 40 pour cent des pays se sont appuyés sur l’immigration pour augmenter leur taux de croissance démographique. Sans immigration, la population de certains de ces pays, comme l’Australie, le Canada et les États-Unis, diminuerait également en taille en raison de niveaux de fécondité inférieurs au taux de remplacement.

Beaucoup de ceux qui réclament une population toujours croissante ne font que promouvoir Démographie de Ponziun système pyramidal qui rend la durabilité impossible. En général, les économistes ne parlent pas du schème et les gouvernements n’y feront pas face. En outre, la stratégie sous-jacente du schéma démographique de Ponzi est de privatiser les profits et de socialiser les coûts économiques, sociaux et environnementaux supportés par des populations toujours croissantes.

De nombreuses provinces, villes et communautés locales cherchent également à connaître une croissance démographique et déplorent les ralentissements et les baisses de la croissance démographique. Dans l’ensemble, la stabilisation de la population est considérée comme «stagnation de la population», qui, selon eux, non seulement supprime la croissance économique des entreprises, mais réduit également les opportunités d’emploi pour les travailleurs. Toutefois, on affirme en même temps que le ralentissement démographique contribue à pénurie de main d’œuvre.

Contrairement aux terribles avertissements de stagnation ou d’effondrement de la population, autres Nous pensons qu’une fécondité plus faible et une population plus petite devraient être célébrées plutôt que redoutées. Outre les conséquences positives sur le changement climatique et l’environnement, des taux de natalité plus faibles sont souvent observés. lié à une éducation accrue des femmes, à une plus grande égalité des sexes, à de meilleurs niveaux de santé et à un niveau de vie plus élevé.

Malgré les appels à la stabilisation de la population, la dépendance mondiale à la croissance démographique persistera probablement pendant un certain temps. La population mondiale est attendu continuer à croître tout au long du 21e siècle, pour atteindre probablement 10 000 000 000 d’ici 2058.

De plus, plus de moitié La majeure partie de la croissance démographique mondiale entre aujourd’hui et le milieu du siècle devrait se produire en Afrique. Les populations de nombreux pays d’Afrique subsaharienne sont susceptibles doubler en taille au cours des prochaines décennies.

En somme, la répétition avertissements par scientifiquesLes commissions et autres personnes préoccupées par les graves conséquences de l’augmentation de la population humaine sur le changement climatique, l’environnement, la pollution et la durabilité semblent insuffisantes pour modifier dans un avenir proche la dépendance à la croissance démographique. En conséquence, les politiques et programmes futurs visant à remédier à ces conséquences seront probablement trop limités et trop tardifs pour atténuer les effets profonds de la croissance démographique sur la planète et sur l’humanité.

Joseph Chamié est démographe consultant, ancien directeur de la Division de la population des Nations Unies et auteur de nombreuses publications sur les questions démographiques, dont son récent livre, “Niveaux, tendances et différentiels de population”.

