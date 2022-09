Croissance de l’emploi, investissements dans le secteur manufacturier liés au plan économique de la Maison Blanche, selon Biden

Le président Joe Biden a salué jeudi les progrès réalisés dans le secteur manufacturier des semaines après l’adoption de la loi sur les puces et la science, qui a investi des milliards de dollars dans la fabrication nationale de semi-conducteurs.

Les remarques du président sont intervenues après que le fabricant de micropuces basé dans l’Idaho, Micron, a annoncé jeudi son intention d’investir environ 15 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans une nouvelle usine de fabrication de mémoire à Boise.

Le laboratoire, qui est le premier du genre construit en Amérique depuis plus de 20 ans, devrait créer 17 000 nouveaux emplois américains d’ici la fin de 2032, selon la société.

“L’annonce faite aujourd’hui par Micron est une autre grande victoire pour l’Amérique”, Biden a déclaré dans un communiqué.

Le président et chef de la direction de Micron, Sanjay Mehrotra, a remercié l’administration Biden et les membres du Congrès pour le soutien bipartisan à la loi CHIPS “qui a rendu cette décision d’investissement possible”.

“Il s’agit du premier des multiples investissements américains prévus par Micron après l’adoption du CHIPS and Science Act, et représente le plus gros investissement privé jamais réalisé dans l’Idaho”, a déclaré Mehrotra dans un communiqué. déclaration. “Notre nouvelle usine de fabrication de mémoires de pointe alimentera le leadership technologique américain, garantissant un approvisionnement national fiable en semi-conducteurs qui est essentiel à la sécurité économique et nationale.”

Plus de 52 milliards de dollars ont été alloués aux entreprises américaines produisant des puces informatiques en vertu de la loi, ainsi que des milliards de crédits d’impôt pour stimuler les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs afin de permettre aux États-Unis de concurrencer l’Asie de l’Est. La région représente 75 % de la production mondiale de semi-conducteurs.

Biden a promulgué la loi CHIPS début août.

Micron a annoncé pour la première fois un investissement de 40 milliards de dollars dans la fabrication de puces mémoire à ce temps. L’investissement, a déclaré la Maison Blanche, créera 40 000 nouveaux emplois dans la construction et la fabrication et faire passer la part de marché américaine de la production de puces mémoire de moins de 2 % à 10 % au cours des 10 prochaines années.

Dans sa déclaration de jeudi, Biden a également mentionné des projections de croissance similaires des entreprises manufacturières First Solar, Toyota, Honda et Corning au cours de la semaine dernière.

Ces annonces sont “une conséquence directe de mon plan économique”, a-t-il déclaré.

Annonce de la société d’énergie solaire First Solar 1,2 milliard de dollars en développements mardi, y compris une nouvelle usine dans la partie sud-est du pays et une expansion de son empreinte de fabrication dans le nord-ouest de l’Ohio. Les investissements créeront au moins 850 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier avec l’objectif supplémentaire de soutenir plus de 15 000 emplois d’ici 2025, selon un communiqué de presse.

Les constructeurs automobiles Toyota et Honda ont dévoilé un 2,5 milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans l’usine de fabrication de batteries nord-américaine de Toyota et un Coentreprise de 4,4 milliards de dollars avec LG Energy Solutions pour fabriquer des batteries lithium-ion aux États-Unis qui alimenteront les modèles Honda et Acura EV pour le marché intérieur.

La nouvelle entreprise de Toyota ajoutera 350 emplois, portant l’emploi total à environ 2 100, selon un communiqué. Un représentant de Honda n’a pas répondu à une demande de commentaire avant la publication.

Corning, un fabricant d’optique de pointe basé à New York, a déclaré mardi qu’il s’associait à AT&T dans un nouvelle usine de fabrication de câbles optiques en Arizona. L’installation apportera environ 250 emplois dans la région et devrait ouvrir ses portes en 2024, selon un communiqué de presse.

“Dans notre avenir, nous fabriquerons des véhicules électriques, des puces, des fibres optiques et d’autres composants critiques ici en Amérique, et nous aurons une économie construite de bas en haut”, a déclaré Biden jeudi.

L’économie a créé 3,3 millions d’emplois cette année, le taux de chômage étant tombé à 3,5 %, à égalité au plus bas depuis 1969. Pour août, la croissance de la masse salariale devrait augmenter de 318 000 après avoir augmenté de 528 000 en juillet.

Cependant, les responsables de la Réserve fédérale ont averti que leurs intentions de continuer à augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation pourraient augmenter le niveau de chômage dans les mois à venir.

— CNBC Jeff Cox contribué à cet article.