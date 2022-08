Croissance de la carte Apple, les fournisseurs blâmés pour les incidents dans le secteur des cartes Goldman

Lors de son dévoilement en 2019, Apple a présenté sa nouvelle carte de crédit comme un changeur de jeu avec des niveaux de simplicité et de transparence inouïs.

Dans les coulisses, cependant, la croissance rapide de la carte et la nouvelle plate-forme construite par Goldman Sachs pour la desservir ont créé des difficultés, entraînant des échecs rappelant davantage un émetteur traditionnel qu’un perturbateur axé sur le client, selon des personnes connaissant le sujet.

Goldman a eu du mal à gérer un afflux plus important que prévu de transactions contestées, connues dans l’industrie sous le nom de rétrofacturations, selon les gens. Les rétrofacturations se produisent lorsqu’un client demande un remboursement pour un produit ou un service facturé sur sa carte pour un certain nombre de raisons. Les litiges, qui placent les banques au milieu de désaccords entre clients et commerçants, ont bondit pendant la pandémie, selon des consultants en paiements.

Lorsqu’un utilisateur d’Apple Card conteste une transaction, Goldman doit rechercher une solution dans les délais réglementaires, et cela a parfois échoué, ont déclaré les personnes, qui ont demandé l’anonymat pour parler franchement de la situation. Les clients recevaient parfois des informations contradictoires ou avaient de longs délais d’attente, ont déclaré les gens.

Goldman a eu plus de litiges que prévu, a déclaré une source. “Vous avez ces files d’attente que vous devez éliminer dans un certain laps de temps. L’entreprise devenait si importante que nous avons soudainement dû créer plus d’automatisation pour y faire face.”

Goldman Sachs a refusé de commenter cet article et un représentant d’Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.