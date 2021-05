Croisières Royal Caribbean, Norwegian, Carnival prévues pour l’été

Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line et Carnival Corp.Les lignes Princess Cruises, Holland America Line et Carnival Cruise Line ont annoncé leur intention de reprendre la croisière cet été, y compris certains voyages en Alaska après que le Sénat américain a adopté un projet de loi la semaine dernière qui pourrait aider sauver la prochaine saison de croisière de l’État.

Le Congrès a voté pour permettre aux grands navires de croisière de naviguer directement de l’État de Washington à l’Alaska sans s’arrêter au Canada, une étape qui pourrait ouvrir la voie à des croisières plus tard cette année.

La législation approuvée par la Chambre jeudi va au président Joe Biden, qui devrait la signer.

Une loi fédérale de longue date interdit aux navires battant pavillon étranger – généralement les grands paquebots de croisière – de transporter des passagers entre deux ports américains sans s’arrêter dans un autre pays. Le Canada interdisant toute opération de croisière jusqu’en février prochain, la loi a menacé d’éliminer les voyages en Alaska à bord de grands navires cette année.

«Cette législation est littéralement une bouée de sauvetage pour tant de petites entreprises de l’Alaska qui étaient en difficulté, et cela signifie des emplois pour plus d’Alaska cet été», a déclaré Sarah Leonard, présidente de l’Alaska Travel Industry Association.

Le tourisme est une industrie importante en Alaska, en particulier pour de nombreuses communautés du sud-est de l’Alaska qui dépendent fortement des passagers des navires de croisière. Le secteur du tourisme a été durement touché par la pandémie l’année dernière, avec des départs annulés.

Le CDC publie de nouvelles directives:Des croisières d’essai avec des passagers volontaires se profilent à l’horizon

Carnival Cruise Line:Vise un redémarrage en juillet de la Floride et du Texas, annule les autres traversées jusqu’en juillet

Royal Caribbean et Celebrity Cruises partiront en juillet avec une exigence de vaccin COVID

Royal Caribbean Group a annoncé vendredi que ses compagnies de croisière Royal Caribbean International et Celebrity Cruises prévoient de naviguer de Seattle à l’Alaska sur des itinéraires aller-retour à partir de juillet. Celebrity a fixé la date du 23 juillet, mais aucune autre date de redémarrage n’a été spécifiée.

Tous les passagers de plus de 16 ans devront avoir été vaccinés pour embarquer. À partir du 1er août, tous les passagers de plus de 12 ans devront être entièrement vaccinés pour embarquer.

« Nous sommes très heureux que le Congrès ait voté à l’unanimité l’adoption d’une loi permettant aux navires de croisière de naviguer vers l’Alaska cette saison », a déclaré Richard D. Fain, président-directeur général du Royal Caribbean Group, dans l’annonce.

Carnival, Princess, Holland America reprendra, exigera des vaccins COVID lors des départs initiaux

Carnival Corp. a déclaré jeudi dans un communiqué fourni par le porte-parole Roger Frizzell, que les plans de reprise de la navigation avec des passagers payants étaient basés sur les récentes directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, en collaboration avec des responsables de l’Alaska.

Chaque compagnie de croisière reprendra avec un aller-retour en bateau.

Pour embarquer, les passagers devront présenter la preuve qu’ils ont été vaccinés 14 jours avant la date de début de la croisière. Carnival Corp. n’a pas annoncé de décision quant à savoir si les vaccins seront nécessaires plus largement.

«Notre responsabilité la plus élevée et notre priorité absolue sont toujours la conformité, la protection de l’environnement, ainsi que la santé, la sécurité et le bien-être de nos clients, des membres des communautés que nous touchons et servons, ainsi que de notre personnel à bord et à terre», Arnold Donald, PDG de Carnival Corp., a déclaré dans un communiqué.

► Croisières Princesse reprendra les navigations en Alaska le 25 juillet et des croisières de sept jours sur le Majestic Princess se dérouleront le 26 septembre pour visiter les ports, les glaciers et d’autres attractions, telles que le parc national de Glacier Bay, Skagway, Ketchikan et Juneau.

► Holland America Line débutera des traversées de sept jours en Alaska sur la Nieuw Amsterdam avec des escales à Icy Strait Point, Juneau, Sitka et Ketchikan au départ du 24 juillet avec 10 dates de départ le samedi prévues jusqu’au 2 octobre.

► Carnival Cruise Line, La ligne phare de Carnival Corp., disposera d’un navire, le Carnival Miracle partant de Seattle pour des croisières de sept jours avec des départs du 27 juillet au 14 septembre avec des escales à Skagway, Ketchikan, Juneau et une croisière panoramique à Tracy Arm Fjord. Le départ du 14 septembre est pour une croisière de huit jours et comprendra un arrêt supplémentaire à Icy Strait Point.

Carnival travaille également sur la finalisation des plans pour Carnival Horizon de partir de Miami, et pour Carnival Vista et Carnival Breeze de Galveston en juillet, les derniers détails étant attendus la semaine prochaine.

Norwegian reprendra ses croisières en juillet avec le vaccin COVID requis

Norwegian, qui a annoncé une exigence de vaccins pour tous les passagers et équipages de tous ses navires en avril, a exprimé son engagement en faveur de la sécurité et de travailler avec le CDC lorsque la vente des billets a été annoncée.

« Nous restons optimistes qu’en travaillant avec le CDC et les autorités portuaires et gouvernementales locales dans les destinations que nous visitons, nous pourrons reprendre la croisière en toute sécurité aux États-Unis cet été », a déclaré mardi un porte-parole de Norwegian Cruise Line à l’Alaska’s News Source.

Les billets sont en vente pour les itinéraires de l’Alaska sur le navire Norwegian Bliss de la compagnie pour août jusqu’à la fin de la saison. La déclaration de la compagnie de croisière ne précisait pas quelle serait la fin de la saison. Dans le passé, les navires ont visité le sud-est de l’Alaska jusqu’en septembre.

Contribuer: The Associated Press