croisières en Inde via les qualifications CS:GO pour l’Asie du Sud ; Domine le Pakistan et le Népal lors de la dernière journée pour s’assurer une place pour les qualifications asiatiques

Naviguant sans effort à travers les qualifications régionales d’Asie du Sud, l’équipe indienne CS:GO a présenté une combinaison dominante de gameplay de haute qualité et de compétences suprêmes pour vaincre le Pakistan et le Népal le dernier jour et se qualifier pour les qualifications asiatiques qui se dérouleront à Riyad, Arabie Saoudite du 10 au 17 juillet 2023.

Comprenant le capitaine de l’équipe Harsh Jain (f1redup), Jaspreet Singh (SpawN), Sadab Khan (SK wow^), Piyush Kalwania (clouda), Nikhil Kathe (N1kace) et le remplaçant Omkar Thube (omkar09), l’équipe compétente a commencé les qualifications avec un bang en réalisant une performance complète pour vaincre le Bangladesh avec une victoire 16-9 et le Sri-Lanka avec une victoire 16-8 le jour de l’ouverture.

L’équipe a ensuite poursuivi sur sa lancée lors de la deuxième journée et a enregistré une victoire 16-5 contre le Népal suivie d’une victoire 16-6 contre le Pakistan. Le capitaine de l’équipe, Harsh, a joué un rôle déterminant dans les victoires monumentales de l’Inde tout au long des éliminatoires et a donné l’exemple à son équipe en décrochant notamment un total de 29 victoires contre le Bangladesh et 31 victoires contre le Népal.

« Se qualifier pour les qualifications asiatiques et représenter l’Inde ainsi que la communauté CS:GO du pays est un accomplissement incroyable pour nous tous. Je suis vraiment heureux que nous ayons terminé en tête des Régionales d’Asie du Sud en battant toutes les équipes. C’est le résultat de mois de séances d’entraînement approfondies, de planification stratégique et d’une analyse minutieuse de nos concurrents. La compétition sera sans aucun doute féroce car nous affronterons certaines des meilleures équipes d’Asie, mais nous nous sentons prêts. Nous avons hâte de concourir et de faire de notre mieux pour nous qualifier pour les Championnats du monde d’esports à Iasi », a déclaré Harsh Jain, capitaine de l’équipe indienne CS:GO.

L’équipe qualifiée avait obtenu sa première qualification lors des qualifications régionales d’Asie du Sud en triomphant de Team Wicked Gaming lors de la finale des championnats nationaux d’esports (NESC) 2023, organisés par la Fédération indienne d’esports (ESFI) plus tôt cette année. Ils affronteront désormais les meilleures équipes CS:GO d’Ouzbékistan, d’Indonésie, du Vietnam, du Pakistan et d’Arabie saoudite pour se qualifier pour les 15e Championnats du monde d’esports à Iasi du 24 août au 4 septembre 2023.

Avec un énorme prize pool de 500 000 $ (INR 4,12 crore), le 15e World Esports Championship 2023 devrait être la plus grande édition du tournoi à ce jour avec au moins 130 pays participant à eFootball, DOTA 2, Tekken7, Mobile Legends, PUBG : Mobile et CS:GO.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe CS:GO pour avoir participé aux qualifications asiatiques. Le voyage jusqu’ici a été difficile, mais le travail acharné et le dévouement de nos joueurs ont porté leurs fruits. Ils ont passé d’innombrables heures à s’entraîner et ont fait preuve d’une résilience et d’une détermination incroyables dans leurs superbes victoires contre les meilleures équipes d’Asie du Sud. Nous leur souhaitons le meilleur pour leurs prochaines qualifications et sommes convaincus qu’ils se rendront à la grande finale à Iasi », a déclaré Vinod Tiwari, président de la Fédération indienne des sports électroniques.

La toute première équipe féminine d’esports de l’Inde (CS:GO) composée de Swayambika Sachar (Sway), Shagufta Iqbal (xyaa), Nidhi Salekar (Stormyyy), Dilraj Kaur Matharu (COCO) et Aastha Nangia (CrackShot) jouera leur sud-asiatique Les qualifications contre le Sri Lanka le 11 mai et Team India (DOTA) lanceront leurs qualifications pour l’Asie du Sud à partir du 15 mai.

Les 15e championnats du monde d’esports mettront en vedette le célèbre professionnel de Tekken 7 Abhinav Tejan et l’athlète d’eFootball Ibrahim Gulrez représentant le pays lors du prestigieux tournoi.

