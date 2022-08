Croisière vers le salon de l’auto de Gênes, le Lincoln Highway Heritage Festival et plus encore – Shaw Local

5 choses à faire

1. Dirigez-vous vers le centre-ville de Gênes pour le 8e salon annuel de l’automobile Cruisin’ to Genoa de 9 h à 16 h le samedi.

Le spectacle familial s’adressera aussi bien aux passionnés d’automobiles qu’aux spectateurs, avec une remise des trophées à 15 h.

La journée comprendra de la musique live, une variété de food trucks proposant des plats locaux, des spécialités et des plats de carnaval, ainsi qu’un tirage moitié-moitié.

L’événement mettra également en vedette le Roger Watson Tractor Show, y compris le prix « Roger’s Choice » décerné au tracteur gagnant sélectionné par la famille Watson. Aucun frais d’inscription n’est requis pour les entrées de tracteur.

Plus de 30 trophées seront décernés aux gagnants dans huit catégories différentes, dont Top 20, Cars Class, Trucks Class, Kid’s Choice, People’s Choice, Mayor’s Choice et Best of Show.

Les participants sont les bienvenus avec des voitures, des camions et des tracteurs. Pour vous préinscrire, payez 10 $ jusqu’à jeudi. Le jour de l’inscription est de 15 $ et commence à 9 h

L’événement est organisé par la Chambre de commerce de la région de Gênes. Pour plus d’informations, visitez www.genoachamber.org/.

2. Profitez du 25e festival annuel du patrimoine de la route de Lincoln organisé par le service d’incendie de Rochelle au centre-ville de Rochelle du vendredi au dimanche.

Le festival est gratuit.

La musique live débute à 20 h le vendredi et se poursuit jusqu’à 18 h le dimanche. Des talents locaux se produiront également tout au long du week-end, notamment Magic Matt’s Family Fun de 11 h à 18 h samedi.

Des stands d’art, d’artisanat et d’affaires seront présents tout au long de la journée du samedi. Un tirage au sort 50/50 aura lieu samedi soir.

Les familles peuvent profiter d’une zone pour enfants, d’activités de festival et de nourriture, d’un défilé et d’un café en plein air pour les 21 ans et plus tout au long du week-end.

Pour information, visitez lhhfest.com/

Un Car & Motorcycle Show aura lieu samedi de 8h à 15h au centre-ville de La Rochelle.

3. Apprenez-en plus sur les façons de faire du bénévolat dans votre communauté lors d’une foire See and Serve DeKalb de 10 h à 13 h samedi au Holmes Student Center de l’Université de l’Illinois du Nord, 600 Lucinda Ave. à DeKalb.

L’événement aura lieu dans le Gallery Lounge au deuxième étage, à côté de la Duke Ellington Ballroom.

Les organisations à but non lucratif de la région partageront leurs opportunités de bénévolat continues et ponctuelles.

L’événement est ouvert au grand public.

Pour information, visitez calendrier.niu.edu.

4. Profitez d’un film dans le parc de 19 h à 22 h vendredi au Sandwich Memorial Park dans les rues West Water et Davis à Sandwich.

La projection de cette semaine est le classique de 1989 “Field of Dreams”.

Cet événement gratuit et familial commence à 19 h. Les Sandwich Cub Scouts auront des concessions disponibles à l’achat à partir de 18 h 30.

Les participants sont priés d’apporter leurs propres chaises de jardin, couvertures, frisbee ou autres jouets adaptés au parc pour profiter de la soirée. Les animaux domestiques doivent rester en laisse.

En cas de pluie, visitez le Page Facebook de Sandwich Park District pour information: facebook.com/SandwichParkDistrict

5. Assistez à un théâtre local lors de la production de “The Drowsy Chaperone” par Stage Coach Players à 19h30 du jeudi au 28 août au 126 S. Fifth St. à DeKalb.

Le rideau est à 19 h 30. Les spectacles ont lieu les jeudi, vendredi, samedi 25, 26 et 27 août et à 14 h le dimanche et le 28 août.

Les lumières de la maison éteintes, un homme assis met son disque préféré : l’enregistrement de la distribution d’une comédie musicale fictive de 1928. L’enregistrement prend vie et la comédie musicale commence sous le regard de l’homme assis sur la chaise. L’intrigue folle prend son envol avec deux amants à la veille de leur mariage, un garçon d’honneur maladroit, un producteur de théâtre désespéré, une hôtesse pas si brillante, deux gangsters se faisant passer pour des pâtissiers, un Don Juan égaré et un chaperon somnolent.

Pour information, composez le 815-758-1940 ou visitez stagecoachplayers.com.

