Nous sommes récemment revenus de deux semaines en France, dont une croisière fluviale de 10 jours sur la Seine depuis Paris jusqu’à son embouchure sur la Manche, dans la vieille ville portuaire de Honfleur. La Seine, longue de près de 600 milles, draine le nord de la France et le bassin parisien, est traversée par 37 jolis ponts rien que dans la ville de Paris et offre plus d’une douzaine de villes historiques pittoresques sur le fleuve. Notre visite d’aujourd’hui commencera par des sites clés alors que la rivière serpente à travers Paris et se dirige vers l’ouest à travers la vallée fluviale bucolique jusqu’à son extrémité dans la Manche. Nous avons eu la chance de bénéficier de journées généralement ensoleillées, avec des sommets dans les années 70, et de seulement deux jours avec une certaine quantité de pluie.

Nous et nos 125 autres passagers nous sommes vu offrir de jolies chambres d’apparat avec balcon donnant sur la rivière sur notre bateau de croisière fluviale, le Bizet, exploité par Grand Circle Cruises Lines. Chaque jour comprenait trois repas gastronomiques et des escales pour la nuit dans sept ports différents en aval du fleuve. Nous avions notre propre guide personnel, une charmante française d’origine, Géraldine, qui proposait chaque matin des visites à pied des vieilles villes, nous aidait à visiter la ville de Paris au début et à nous rendre à l’aéroport à notre départ.

Notre aventure fluviale a commencé en Paris, où nous avons navigué sous la plupart des 37 ponts traversant la Seine dans la Ville Lumière (faites une croisière fluviale nocturne devant la Tour Eiffel) ; notre premier port en aval était la ville de Conflans–Saint-Honorine. La vieille ville est ancrée dans l’église Saint-Maclou, datant du XIe siècle et son clocher distinctif ajouté un siècle plus tard. La ville est également remarquable par toutes sortes de barges amarrées le long de la rivière, dont beaucoup ont été converties à des fins telles qu’une fabrique de bonbons au chocolat, des restaurants, un théâtre des arts du spectacle et une église vierge, l’Église catholique, convertie en pieds, près de 200 paroissiens dans l’immense péniche reconvertie en services intérieurs.

Notre prochain arrêt était une aventure de découverte du domaine et des jardins de Claude Monet à Giverny, au confluent de la rivière Epte. Ici, l’histoire de la petite ville a changé lorsque le peintre impressionniste classique Monet y a vécu de 1883 jusqu’à sa mort en 1926. Le peintre a agrandi sa modeste maison et a ajouté un magnifique jardin entourant la propriété, source d’inspiration pour ses œuvres, dont beaucoup sont exposées à l’intérieur du domaine décousu. Nous avons également fait une visite facultative chez le vénérable producteur de champagne, Pannier Champagne ; notre visite à pied nous a emmenés au cœur de la montagne, où des milliers de bouteilles de champagne vieillissaient à une température constante de 55 degrés ; de nombreuses dégustations à la fin de la visite nous ont rafraîchi le moral !

Dans l’après-midi, notre autocar est revenu à travers la vieille ville de Vernon, où Grand Circle Cruises organise l’une des escales les plus intéressantes de notre circuit, une visite à domicile avec une Française Laurent, dans sa maison haut de gamme. Laurent a offert à notre groupe de six personnes du cidre et des pâtisseries françaises, tout en partageant son point de vue sur l’économie française, son impression actuelle des relations américano-françaises « bonnes mais mises au défi par la guerre en Ukraine et en Palestine » et partageant l’appréciation de la France pour le soutien des États-Unis à la France en à la fois la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.

Le joli cadre pour Les Andelys est un grand méandre de la rivière où d’immenses falaises blanches jaillissent des flancs verdoyants des collines. La petite ville pittoresque date du XIe siècle et abrite les ruines du Château Gaillard, une forteresse construite entre 1196 et 1197 par Richard Ier d’Angleterre (Richard Cœur de Lion), pour se protéger des attaques de l’armée du roi de France. Une promenade d’un mile au-dessus de la ville, grimpant environ 300 pieds de dénivelé, vous emmène jusqu’aux ruines de l’ancienne forteresse avec une vue imprenable sur la vallée de la Seine, à la fois est et ouest.

Rouen est à la fois une ville ancienne et un port moderne, dans lequel les navires océaniques accostent pour décharger leurs marchandises sur des barges à fond plat qui peuvent transporter les marchandises plus haut sur la Seine. La ville compte plus de 800 bâtiments historiques classés, une promenade dans la ville est donc très enrichissante. Le Musée des Beaux-Arts propose des collections de chefs-d’œuvre impressionnistes ainsi que des œuvres de maîtres anciens comme Rubens, Velasquez et Caravage. Une promenade dans la ville l’après-midi offrait également un côté tristement célèbre, où Jeanne d’Arc fut emprisonnée, jugée pour hérésie et brûlée vive en 1431. L’abbaye du 14ème siècle où elle fut condamnée laisse une profonde impression.

Notre dernier port, pour deux jours et deux nuits, là où la Seine rencontre la Manche, était Honfleur. Une promenade matinale nous a fait passer devant des bâtiments vieux de quatre à sept siècles, dont une ancienne église catholique construite entièrement en bois, reflétant les techniques de construction navale, avec un haut clocher indépendant, construit à 100 pieds de distance pour se prémunir contre les incendies qui pourraient consumer à la fois l’église et la tour. Le port a également été le point de départ de la croisière de découverte de son fils Samuel de Champlain, au cours de laquelle il a fondé Port Royal en Nouvelle-Écosse et la colonisation du Québec au Canada. La vieille ville s’enroule autour d’un bassin de navigation à l’intérieur du port, ce qui offre de remarquables opportunités de photos. De nombreux restaurants et cafés-terrasses entourent le port intérieur, où, typique des restaurants français, les clients sont invités à profiter de la nourriture, de la vue et à passer une heure ou deux.

Nos deux derniers jours ont été consacrés à des visites en autocar du cimetière américain au-dessus des plages du débarquement et à une visite déchirante du Musée Mémorial de la Paix de Caen – nous en reparlerons la semaine prochaine.

Pour plus d’informations : Grand Circle Cruise Lines, gct.com; Vallée de la Seine, france.fr/fr/normandie/article/vallée-de-seine-normandie/amp.

Où voyagez-vous ? Contactez Tim, [email protected]; profite de ton monde!