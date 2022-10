Croisière Juventus en difficulté devant Empoli

La Juventus a confortablement battu Empoli 4-0 lors du match de Serie A de vendredi avant son affrontement en Ligue des champions à Benfica, ce qui pourrait sceller son élimination de la meilleure compétition de clubs d’Europe.

Des buts dans chaque mi-temps de Moise Kean et Weston McKennie et un doublé d’Adrien Rabiot ont donné à la Juve en difficulté sa deuxième victoire consécutive dans l’élite italienne, la première fois cette saison de championnat qu’elle a réussi à gagner deux matches de suite.

L’équipe de Massimiliano Allegri est passée à la septième place, à sept points du leader de la Serie A Napoli et à trois de la Roma qui occupe la quatrième place et accueille les meneurs au Stadio Olimpico dimanche soir.

Le premier but de Kean à la huitième minute, tiré d’un centre de Filip Kostic, était son premier but en championnat de la saison et a récompensé la décision d’Allegri de lancer l’international italien devant l’attaquant en forme Arkadiusz Milik.

Le joueur de 22 ans pensait en avoir un autre peu de temps après que McKennie ait dirigé le deuxième but de la Juve à la 56e minute, une tête de sa part d’un autre Kostic exclu pour hors-jeu.

C’est l’international français Rabiot qui a complété le score, forçant d’abord une autre tête juste de l’autre côté de la ligne du corner de Juan Cuadrado à huit minutes de la fin avant de marquer le quatrième dans le temps d’arrêt.

Empoli est 11e avec 11 points après sa quatrième défaite de la saison au cours de laquelle ils se sont rapprochés du but lorsque Mattia Destro a gâché une belle occasion d’égaliser en tête-à-tête avec Wojciech Szczesny à la 33e minute.

Le match de vendredi a servi d’échauffement au voyage de la Juve à Lisbonne pour affronter Benfica avec l’élimination de la Ligue des champions qui les regardait en face.

La Juve a cinq points de retard sur ses hôtes mardi et sur le Paris Saint-Germain, leader du groupe H, et doit remporter ses deux derniers matches pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

