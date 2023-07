Croisière «Frankfurters» à Rock Falls dans une savoureuse balade emblématique – Shaw Local

ROCK FALLS – Deux récents diplômés de «Hot Dog High» se sont rendus à Rock Falls vendredi dans leur nouvelle douce balade – la Wienermobile.

Oops. Je veux dire Francmobile.

L’emblématique voiture à hot-dogs en fibre de verre jaune et orange d’Oscar Mayer a participé à la célébration de la fête de l’indépendance Eats ‘N’ Beats de Rock Falls Tourism pendant six heures, ravissant petits et grands fans du véhicule emblématique.

« Chloe Wienie », alias Chloe Van Caeseele, 22 ans, du nord de l’État de New York et « Glizzy Garrison », alias Garrison Kearse, 24 ans, de Pennsylvanie étaient les chauffeurs – ou « Frankfurters » – au volant de la voiture qui a visité Rock Falls.

Wienie a expliqué le changement de nom de cette année en disant : « Nous essayons de mettre en valeur nos nouvelles franchises 100 % bœuf », a-t-elle déclaré. « Alors cette année, les gens font partie de l’histoire lorsqu’ils nous visitent et visitent la Frankmobile. »

La première Wienermobile a été créée par le neveu d’Oscar Mayer, Carl G. Mayer, en 1936. Elle a été réorganisée plusieurs fois depuis, mais personne ne s’est vraiment soucié de ce vendredi. Ils sont venus voir le véhicule, prendre une photo d’eux debout à côté et obtenir un « sifflet de saucisse » officiel.

« Nous avons vu cela à Saint-Louis lorsque notre fils était à l’université, et nous l’avons fait respecter même alors avec certains de ses amis de l’université afin que nous puissions prendre une photo », a déclaré Debbie Donnelly de Rock Falls en tant que son mari, Mike, jeta un coup d’œil à l’intérieur de la cabine du véhicule long de 27 pieds (60 hot-dogs). « Nous l’avons vu aussi quand ils étaient plus jeunes. »

« Cela nous rappelle vraiment des souvenirs », a déclaré Mike Donnelly.

D’autres visiteurs ont parlé avec le duo de Frankfurters de la façon dont ils se souvenaient de l’avoir vu enfant et de la façon dont ils avaient usé ou perdu leurs petits sifflets en plastique.

« Beaucoup de gens nous ont dit comment ils se souvenaient de la première fois qu’ils avaient vu la voiture. C’est très spécial pour nous de voir autant de gens et de les entendre partager leurs souvenirs passés », a déclaré Wienie.

D’autres ont demandé à quelle vitesse le véhicule pourrait aller et ce qu’il obtient pour la consommation d’essence.

« Nous aimons dire que nous transportons des petits pains », a déclaré Glizzy. « Mais nous restons dans la limite de vitesse. Et nous obtenons beaucoup de sourires par gallon.

Wienie et Glizzy ont terminé leur entraînement de Francfort à Madison, Wisconsin (Hot Dog High), en juin et ont commencé à conduire leur véhicule de 11 pieds (24 hot dogs) le 18 juin.

Les Francfortois doivent parcourir 40 heures de conduite sur un circuit fermé pour apprendre à naviguer correctement dans le géant de 14 050 livres (140 500 hot-dogs).

« C’est très différent de conduire mon Rav4 », a déclaré Wienie. « Ça a été incroyable. Nous pouvons parcourir tout le pays. C’est ma première fois dans le Midwest. C’est assez plat, mais le ciel bleu est magnifique.

Il y a six Frankmobiles voyageant à travers les États-Unis cette année.

« Ils ressemblent tous à ça », a déclaré Glizzy

Faits sur Frankmobile

Hauteur : 11 pieds – 24 hot-dogs de haut

Longueur : 27 pieds – 60 hot-dogs de long

Largeur : 8 pieds – 18 hot-dogs de large

Poids : 14 050 livres – 140 500 hot-dogs

La viande : Hot-dog grillé en fibre de verre reposant sur un petit pain en fibre de verre légèrement grillé alimenté par un moteur V8 300 VORTEC de 6 litres qui fonctionne à la « moutarde à indice d’octane élevé »

Les condiments : Portes papillon avec marche escamotable ; tableau de bord en forme de hot-dog; allée de ketchup; tapis éclaboussé de condiments; toit en chignon amovible; art du plafond ciel bleu; six sièges couleur moutarde et ketchup ; gril avant souriant; et, bien sûr, un klaxon « Official Wiener Jingle »