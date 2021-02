Croisière du Real Madrid vers la victoire sur Valence

MADRID: Karim Benzema et Toni Kroos étaient sur la cible en première mi-temps alors que le Real Madrid a facilement battu une équipe de Valence apathique 2-0 à domicile dimanche pour remporter trois victoires consécutives en Liga.

Benzema a permis à l’équipe de Zinedine Zidane de prendre un bon départ à la 12e minute lorsqu’il a récolté une passe de Kroos sur le bord de la surface et a eu suffisamment de temps et d’espace pour choisir son tir et tirer dans le coin le plus bas.

Kroos, qui a raté la victoire de mardi sur Getafe en raison d’une suspension, a doublé son avance peu de temps avant la mi-temps, terminant un mouvement fluide en envoyant un premier tir bas dans le filet depuis le bord de la surface.

La victoire a ramené le Real à la deuxième place avec 49 points, cinq derrière le leader de l’Atletico Madrid qui a battu Grenade 2-1 samedi et qui a deux matchs en main. Valence est 12e sur 24.