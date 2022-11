Croisière Carnival: l’homme passe par-dessus bord, retrouvé vivant dans l’eau quelques heures plus tard

Dans les premières heures qui ont suivi le départ du Carnival Valor de la Nouvelle-Orléans la veille de Thanksgiving, un frère et une sœur se sont rendus dans un endroit propice aux vacances : ils se sont dirigés vers un bar à bord.

Comme on pouvait s’y attendre, l’homme à un moment donné s’est éloigné pour utiliser les toilettes.

Mais il n’est pas revenu.

Les heures ont passé.

Il n’était pas dans sa cabine.

Le joueur de 28 ans avait, tout simplement, disparu.

Ce qui s’est passé ensuite a étonné au moins un marin chevronné qui, avec des heures de recul, a déclaré que le résultat stupéfiant ne ressemblait à rien de ce qu’il avait jamais vu – et rien de moins qu’un “de ces miracles de Thanksgiving”.

Une recherche est lancée par voie aérienne et maritime

Il était environ 23 heures lorsque son frère est parti, a rappelé la sœur, a déclaré jeudi à CNN le porte-parole de Carnival, Matt Lupoli, dans un communiqué.

Le lendemain à midi – le jour de Thanksgiving – elle a signalé sa disparition, selon le communiqué. Les responsables n’ont identifié ni l’un ni l’autre.

Des annonces ont fait écho à travers le navire pour que le passager disparu s’enregistre auprès des services invités, a déclaré le passager Mike Anderson à CNN jeudi, et les gens “ont remarqué que la sécurité commençait à fouiller le bateau avec une photo du (passager) disparu dans leur téléphone”.

Vers 14 heures, une dernière demande d’enregistrement a été émise, a-t-il déclaré.

Les passagers ont été informés que l’heure d’arrivée à leur port d’escale à Cozumel, au Mexique, serait retardée, a déclaré Anderson. Sa femme, Whitney Gaines, a déclaré que l’une des piscines du navire avait été vidée, mais le couple a déclaré qu’aucune annonce officielle n’avait encore été faite sur ce qui s’était passé.

Le navire, a déclaré Anderson, a ensuite fait demi-tour.

“Carnival Valor a retracé son itinéraire pour soutenir la recherche et le sauvetage”, a expliqué Lupoli.

Puis vers 14 h 30, la Garde côtière a reçu un appel du navire, a déclaré le lieutenant de la Garde côtière Phillip VanderWeit dans un communiqué.

Un croisiériste a disparu.

Bientôt, une recherche par plusieurs équipages de l’homme – par air et par mer – était en cours, a-t-il déclaré.

UNE MISSION CRITIQUE

Une zone de 200 milles et une mission critique.

Une alerte a été envoyée à tous les marins du golfe et la Garde côtière “a lancé toutes les ressources disponibles”, a déclaré vendredi matin à CNN le lieutenant Seth Gross, coordinateur de la recherche et du sauvetage pour l’USCG.

Cela comprenait un petit bateau de Venice, en Floride, un hélicoptère basé à la Nouvelle-Orléans et des avions de Clearwater, en Floride, et de Mobile, en Alabama, a-t-il déclaré.

La recherche s’est étendue sur plus de 200 miles dans le golfe, a déclaré Gross, ajoutant que la température de l’eau là-bas jeudi soir était juste au-dessus de 70 degrés – et un peu plus froide dans le fleuve Mississippi.

Compte tenu du décalage horaire entre le moment où l’homme a été vu pour la dernière fois et le moment où la Garde côtière a été alertée, “nous savions que la communication avec les marins du golfe du Mexique allait être critique”, a déclaré Gross.

La mission s’est intensifiée.

À environ 20 milles au sud de Southwest Pass, en Louisiane, l’équipage du vraquier CRINIS scrutait l’eau, a indiqué vendredi la Garde côtière dans un communiqué de presse.

Puis, vers 20h25, ils ont repéré quelque chose.

“Contrairement à tout ce dont j’ai fait partie”

C’était l’homme.

Un équipage d’hélicoptère MH-60 Jayhawk de la Garde côtière de la Nouvelle-Orléans s’est dirigé vers l’endroit – et “a hissé l’homme sur l’hélicoptère”, a déclaré VanderWeit.

Et il a été réactif, a déclaré le maître de l’USCG Ryan Graves.

“Il a pu identifier son nom, a confirmé qu’il était l’individu qui est tombé par-dessus bord”, a déclaré Gross à Boris Sanchez de CNN vendredi après-midi. “Il montrait des signes d’hypothermie, de choc, de déshydratation” mais pouvait marcher et communiquer.

Il “n’a donné aucune indication claire sur la raison pour laquelle il est tombé par-dessus bord ou à quelle heure précisément”, a-t-il ajouté.

“Le fait qu’il ait pu se maintenir à flot et au-dessus de la surface de l’eau pendant une si longue période de temps, c’est juste quelque chose que vous ne pouvez pas tenir pour acquis et certainement quelque chose qui restera avec moi pour toujours”, a déclaré Gross. .

Les sauveteurs n’ont pas été en mesure de déterminer exactement combien de temps il est resté dans l’eau, a déclaré Gross à “CNN This Morning” – mais cela aurait pu durer plus de 15 heures.

Si c’était aussi long, c’est “le plus long dont j’ai entendu parler – et juste un de ces miracles de Thanksgiving”, a-t-il dit.

Au cours de ses 17 ans de carrière, “cette affaire ne ressemble à rien de ce à quoi j’ai participé”, a déclaré Gross. “Je pense que cela fait en quelque sorte sauter la norme, la normalité, hors de l’eau ici, et montre vraiment que la volonté de vivre est quelque chose dont vous devez tenir compte dans chaque cas de recherche et de sauvetage.”

“Sans l’équipage vigilant à bord du navire à moteur CRINIS, cette affaire aurait pu avoir une fin beaucoup plus difficile”, a-t-il déclaré dans le communiqué. “Il a fallu un effort d’équipe total de la part des observateurs de la Garde côtière, des équipes d’intervention et de nos partenaires maritimes professionnels opérant dans le golfe du Mexique pour localiser l’individu disparu et le mettre en sécurité.”

L’homme secouru a été transféré au personnel médical d’urgence en attente à l’aéroport de New Orleans Lakefront, a déclaré Graves.

Il est évalué dans un hôpital, a déclaré Gross, et a été signalé dans un état stable vendredi matin par la Garde côtière.

De retour à bord du Carnival Valor, une annonce jeudi soir sur le système de sonorisation a informé les invités qu’il y avait eu un incident d’homme à la mer, a déclaré Anderson.

Le navire, cependant, avait été libéré de la recherche, se souvient avoir entendu Anderson, et naviguait à nouveau vers Cozumel.