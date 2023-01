Croisière Belinda Bencic et Danielle Collins à Adélaïde

Belinda Bencic de Suisse et Danielle Collins étaient parmi celles qui ont remporté leurs matchs du premier tour à l’International d’Adélaïde lundi en Australie.

Bencic, la tête de série n ° 8, a battu Garbine Muguruza d’Espagne 6-3, 6-4 en 79 minutes. Collins, la 10e tête de série américaine, a géré Karolina Pliskova de la République tchèque en 76 minutes.

La 11e tête de série brésilienne Beatriz Haddad Maia, la 12e tête de série tchèque Petra Kvitova, la Suisse Jil Teichmann et la Russe Ekaterina Alexandrova se sont également qualifiées.

Hobart International

La quatrième tête de série Sloane Stephens a perdu son match du premier tour contre sa compatriote américaine Lauren Davis 6-2, 6-2 à Hobart, en Australie.

Davis a sauvé six des sept balles de break et a battu Stephens cinq fois en 11 occasions pour faire la différence.

La tête de série no 1 Marie Bouzkova de la République tchèque a battu Jaqueline Cristian de la Roumanie 7-6 (2), 6-3. La cinquième tête de série ukrainienne Anhelina Kalinina, l’Italienne Jasmine Paolini, la Chinoise Xinyu Wang et les Allemandes Tatjana Maria et Laura Siegemund ont également gagné.

