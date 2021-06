Croisière au Brésil et Argentine tenues alors que la course de qualification pour la Coupe du monde d’Amérique du Sud se réchauffe

Quels que soient les troubles dans le camp brésilien à propos de la Copa America, cela n’a pas affecté leur forme en qualification pour la Coupe du monde.

La victoire 2-0 de mardi contre le Paraguay a permis de remporter six victoires sur six lors de la campagne et de mettre en valeur une équipe qui semble évoluer dans la bonne direction. Pendant un temps, la défaite face à la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde 2018 a pesé sur l’entraîneur Tite, même après avoir remporté la Copa America 2019 à domicile. Désormais, son équipe possède la meilleure attaque (16 buts marqués) et la meilleure défense (seulement 2 encaissés) d’Amérique du Sud. Et ils ont aussi un certain nombre de variantes intéressantes.

Pour le match au Paraguay, Tite est passé à un 4-4-2, avec Roberto Firmino et Neymar en tête. Firmino a repoussé la défense paraguayenne, donnant à Neymar de l’espace pour récupérer le ballon et courir. L’idée clé était d’utiliser Gabriel Jesus et Richarlison sur les flancs – Jesus large à droite, à l’extérieur des trois arrières adverses, et Richarlison coupant depuis la gauche.

La tactique a mis moins de quatre minutes à porter ses fruits. L’arrière droit Danilo a frappé longuement le ballon vers Jesus, dont le centre a été presque rencontré par Richarlison, et à la place récupéré par Neymar arrivant au deuxième poteau, contrôlant parfaitement et glissant à la maison avec une compétence calme.

Le Brésil a mis du temps à tuer le match, mais le Paraguay n’a guère menacé. Le gardien Ederson, étonnamment choisi devant Alisson, a réalisé un superbe arrêt, volant à gauche pour basculer lorsque le défenseur Omar Alderete a obtenu un dégagement avec un tir à longue portée fulgurant. Il y a également eu un arrêt de routine vers la fin de l’arrière droit remplaçant Alberto Espinola. Et très peu d’autres – le Paraguay semblait avoir du mal à croire qu’un but était possible contre l’unité défensive serrée si bien organisée par Marquinhos.

Le Paraguay a mieux marqué après la pause, envoyant le défenseur central Junior Alonso plus haut sur le terrain pour fermer Neymar. Le n ° 10 du Brésil a eu le dernier mot, cependant. Dans les arrêts de jeu, il a ouvert la défense et a passé à droite pour le remplaçant à la mi-temps Lucas Paqueta pour guider un tir du pied gauche au deuxième poteau.

Paqueta est un cas intéressant. C’est une figure polyvalente capable de remplir presque n’importe quel rôle au milieu de terrain ou en attaque. Vendredi, il a débuté contre l’Équateur dans un rôle de milieu de terrain offensif central. A défaut de cliquer là, il a été déplacé largement vers la droite, où il manque probablement de rythme pour être un batteur mondial. Et puis il est tombé plus profondément au milieu de terrain central, remplaçant lorsque Fred a été remplacé. C’est là que son éventail de passes a été le plus utile. C’est un rôle, cependant, qui nécessite une discipline défensive, et Tite a encore des doutes.

C’était donc fascinant de le voir remplacer Fred à la mi-temps mardi et opérer à nouveau dans ce rôle. Il y a passé environ 25 minutes et a presque mis l’équipe en difficulté une ou deux fois. Puis il est passé devant lorsque Firmino était au repos, et il a terminé le match large sur la droite, d’où il a marqué son but – quelque chose qui fera des merveilles pour la confiance d’un joueur qui trouve encore sa voie dans l’équipe nationale.

On espère qu’il pourrait remplacer Renato Augusto, le milieu de terrain polyvalent qui a été si influent dans la course en or du Brésil à la fin de 2016 et jusqu’en 2017. C’est certainement le meilleur que le Brésil ait regardé depuis lors.

Et l’Argentine est aussi belle qu’à tout moment depuis la Copa Centenario 2016, bien qu’il reste encore des problèmes à résoudre et qu’elle sera mécontente d’avoir perdu deux points lors d’un match nul 2-2 contre la Colombie.

Pendant longtemps, il a semblé que les trois points étaient dans le sac, mais principalement parce que la Colombie a fait de son mieux pour s’autodétruire dès le début. Avec deux défenseurs centraux solides à Yerry Mina et Davinson Sanchez, l’entraîneur Reinaldo Rueda aura été convaincu que son équipe pourrait gérer les coups francs de routine dans la surface. Mais dès le premier qu’ils ont affronté, ils ont été dépassés par Cristian Romero, qui est rentré chez lui. Et avec deux milieux de terrain défensifs spécialisés, Rueda aurait imaginé qu’il serait impossible pour Leandro Paredes de traverser le milieu et de battre le gardien. Mais tout cela s’est produit, et la Colombie a perdu deux buts en huit minutes. Après moins d’une demi-heure, Rueda effectuait des changements offensifs, et il y en avait trois de plus à la mi-temps.

L’Argentine, quant à elle, ressemblait à une équipe. Avec trois au milieu de terrain central liés à Lionel Messi, ils avaient un circuit de possession intéressant. Et, enfin, il y avait des signes d’une meilleure relation entre Messi et l’avant-centre Lautaro Martinez. Ils ont eu des chances de tuer le match en contre-attaque. Mais lorsque le circuit est tombé en panne, il y avait des signes de vulnérabilité.

La qualité de la défense est le grand point d’interrogation contre l’Argentine, comme cela depuis un certain temps. Le tirage au sort de mardi n’a pas fait grand-chose pour dissiper les doutes – bien qu’ils n’aient pas eu de chance de perdre le gardien Emiliano Martinez, contraint à l’écart après une horrible collision avec Mina.

Peu après la mi-temps, Nico Otamendi, secoué par un centre du gauche colombien, a commis un penalty inutile et Luis Muriel a retiré un. L’Argentine a renforcé la défense, passant à trois défenseurs centraux, mais ils se sont quand même effondrés. Avec presque la dernière action du match Juan Cuadrado a traversé de la droite, l’attaquant Miguel Borja est monté au-dessus de Juan Foyth et a envoyé une tête par le gardien remplaçant Agustin Marchesin. L’Argentine reste invaincue – elle n’a plus perdu depuis la demi-finale de la Copa 2019 – mais elle compte désormais six points de retard sur le Brésil.

Ils ont cependant trois points d’avance sur l’Équateur, troisième, qui a raté une énorme opportunité de gagner du terrain avec une défaite surprise 2-1 à domicile contre le Pérou. L’Équateur a commencé avec deux avant-centres, et le système n’a jamais fonctionné. Ils ont insisté pendant une grande partie du match, mais ont toujours été vulnérables à la poussée et au mouvement de Gianluca Lapadula. Né en Italie et élevé mais de mère péruvienne, Lapadula n’a que récemment jeté son dévolu sur le Pérou. Mais il semble être la meilleure chose qui soit arrivée à l’équipe nationale depuis un moment. Il a fixé les deux objectifs – l’un pour Christian Cueva et l’autre pour Luis Advincula. Le très prometteur Gonzalo Plata a fait reculer l’Equateur dans les arrêts de jeu.

Le Pérou et l’Équateur seront probablement soulagés que le match entre le Venezuela et l’Uruguay se soit terminé sans but – le troisième match consécutif que l’Uruguay n’a pas réussi à trouver le filet. Et le tour s’est terminé par un autre tirage au sort. Le Chili a raté l’occasion de sauter à la quatrième place après avoir été tenu en échec 1-1 à domicile contre la Bolivie. La seule étincelle brillante pour le Chili a été un but du milieu de terrain Erick Pulgar – la première fois de la campagne que quelqu’un d’autre qu’Arturo Vidal ou Alexis Sanchez a marqué pour eux. La Bolivie a marqué un point grâce à une pénalité tardive du capitaine et avant-centre Marcelo Martins Moreno, qui les maintient à lui seul en lice pour une place au Qatar.

Mais pour le moment, tout le monde peut rêver. Il reste 12 rondes à jouer, et la dernière paire du Venezuela et du Pérou n’est qu’à quatre points des places de qualification.