Le président Joe Biden a signé des décrets plus axés sur le climat. Parmi elles figurent des directives faisant du changement climatique une priorité de sécurité nationale et imposant une interdiction controversée du forage de combustibles fossiles sur les terres fédérales.

La dernière série de décrets exécutifs de Biden intervient après un record de 40 décrets présidentiels au cours de sa première semaine au pouvoir. Après la signature des commandes du premier jour par les États-Unis à l’accord de Paris sur le climat et l’annulation de l’achèvement de l’oléoduc Keystone XL, la dernière série de commandes de Biden, signée mercredi, se concentre à nouveau sur l’environnement.

Pres. Biden signe une série d’actions sur le changement climatique, respectant les promesses de la campagne telles que le gel de nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres fédérales et le lancement de son ambitieux programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/j88Ls9lxvW – ABC News en direct (@ABCNewsLive) 27 janvier 2021

Un ordre large intitulé «Faire face à la crise climatique au pays et à l’étranger» charge le gouvernement de considérer le changement climatique comme une question de sécurité nationale et de politique étrangère. Cette commande intervient après que Biden ait choisi l’ancien secrétaire d’État John Kerry comme son envoyé présidentiel pour le climat, un poste nouvellement créé au Conseil de sécurité nationale.

L’ordre fixe la date d’un sommet prévu pour les dirigeants mondiaux sur le changement climatique pour le 22 avril. Il lance le processus d’établissement des objectifs d’émissions de l’accord de Paris des États-Unis, charge les agences fédérales d’acheter de l’énergie propre et des véhicules électriques, et engage le gouvernement à l’objectif de conserver au moins 30% des « notre » terres et océans d’ici 2030.

Plus controversé, l’ordonnance rend permanente une pause temporaire sur les nouveaux permis de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales. Lorsque les rapports sur cette directive ont fait surface plus tôt cette semaine, les républicains, les entreprises énergétiques et les syndicats ont réagi avec colère, affirmant que cette décision coûterait de nombreux emplois, menacerait l’indépendance énergétique des États-Unis et priverait les États de milliards de dollars en redevances.

Un autre passage de l’ordonnance demande au gouvernement de «Prioriser la justice environnementale» et acheminer 40% des investissements fédéraux pertinents vers «Communautés défavorisées». La notion de «Justice environnementale» a été annoncé par les conservateurs lors de sa première apparition dans la législation du « Green New Deal » de la députée Alexandria Ocasio-Cortez en 2019, les critiques affirmant que cela conduirait à une redistribution massive de la richesse de style socialiste.

Le deuxième ordre du jour de Biden rétablit le Conseil des conseillers du président sur la science et la technologie, convoqué pour la première fois par George W. Bush en 2001 et reconstitué par Barack Obama en 2010 et Donald Trump en 2019. Sous Biden, le conseil conseillera le président sur des sujets allant de la santé publique à «Équité raciale».

Enfin, Biden a publié un mémorandum chargeant les agences fédérales de «Des décisions fondées sur des preuves guidées par les meilleures données scientifiques et données disponibles», et nommer un directeur scientifique à chacun de ces organismes pour assurer la conformité. Bien que son libellé soit nébuleux, le mémo semble consacrer légalement l’engagement tout aussi vague de Biden dans la campagne électorale «Faites confiance à la science.»

Biden – qui en octobre a déclaré que la décision par décret était la marque d’un « dictateur » – a prouvé qu’il était capable et disposé à exercer le pouvoir de la présidence lors de sa première semaine de mandat. Cependant, sa promesse fondamentale pour le climat, un investissement de 2000 milliards de dollars dans l’énergie verte et les infrastructures qui reflète bon nombre des propositions du « Green New Deal », devra passer le Congrès, et même avec les deux maisons sous contrôle démocrate, pourrait être obstruée par Républicains sans majorité des deux tiers.

