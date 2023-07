Crois-tu aux anges? Environ 7 adultes américains sur 10 le font, selon un nouveau sondage AP-NORC

Comparés au diable, les anges ont plus de crédit en Amérique.

Les anges ont même plus de crédit que, eh bien, l’enfer. Plus que l’astrologie, la réincarnation et la croyance que les choses physiques peuvent avoir des énergies spirituelles.

En fait, environ 7 adultes américains sur 10 disent croire aux anges, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

« Les gens aspirent à quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes – au-delà de leur propre compréhension », a déclaré Jack Grogger, aumônier des Angels de Los Angeles et capitaine des pompiers de longue date du sud de la Californie qui a aidé de nombreuses personnes dans leurs moments les plus graves.

Cette recherche de quelque chose de plus grand, a-t-il dit, peut prendre de nombreuses formes, allant de la pratique d’une religion à l’élaboration d’un objectif personnel, en passant par la croyance, bien sûr, aux anges.

« Pour beaucoup de gens, les anges sont beaucoup plus sûrs à adorer », a déclaré Grogger, qui est également pasteur d’une église non confessionnelle à Orange, en Californie, et est aumônier des Ducks d’Anaheim de la LNH.

Les gens se tournent vers les anges pour se réconforter, a-t-il dit. Ils sont familiers, apparaissant régulièrement dans la culture pop ainsi que dans la Bible. Comparativement, adorer Jésus est beaucoup plus impliqué ; lorsque Grogger prêche sur les anges, c’est dans le contexte qu’ils font partie du royaume de Dieu.

La croyance américaine aux anges (69%) est à peu près équivalente à la croyance au ciel et au pouvoir de la prière, mais surpassée par la croyance en Dieu ou à une puissance supérieure (79%). Moins d’adultes américains croient au diable ou à Satan (56%), à l’astrologie (34%), à la réincarnation (34%) et au fait que les choses physiques peuvent avoir des énergies spirituelles, comme les plantes, les rivières ou les cristaux (42%).

L’acceptation généralisée des anges montrée dans le sondage AP-NORC a du sens pour Susan Garrett, experte en anges et professeure du Nouveau Testament au Louisville Presbyterian Theological Seminary dans le Kentucky. Cela suit les enquêtes historiques, a-t-elle dit, ajoutant que les États-Unis restent un pays rempli de foi, même si de plus en plus d’Américains rejettent la religion organisée.

Mais si le diable est dans les détails, il en va de même pour la compréhension que les gens ont des anges.

« Ils sont très malléables », a déclaré Garrett à propos des anges. « Vous pouvez avoir n’importe laquelle d’un certain nombre de visions du monde très différentes en termes de compréhension de la façon dont le cosmos est arrangé, s’il y a des êtres spirituels, s’il y a une vie après la mort, s’il y a un Dieu… et toujours trouver une place pour les anges dans ce vision du monde.

Parler des anges, a déclaré Garrett, concerne souvent aussi autre chose, comme la manière dont Dieu interagit avec le monde et d’autres idées difficiles à articuler.

Le grand nombre d’adultes américains qui disent croire aux anges comprend 84% de ceux qui ont une affiliation religieuse – 94% des protestants évangéliques, 81% des protestants traditionnels et 82% des catholiques – et 33% de ceux qui n’en ont pas. Et parmi ces croyants aux anges sans affiliation religieuse, cela comprend 2% d’athées, 25% d’agnostiques et 50% de ceux identifiés comme «rien de particulier».

La large acceptation est ce qui fascine la sorcière et auteure basée à San Francisco Devin Hunter : les anges apparaissent indépendamment dans différentes religions et traditions, ce qui en fait une partie du tissu qui unit l’humanité.

« Nous arrivons tous à la même conclusion », a déclaré Hunter, qui a passé 16 ans en tant que médium professionnel et a commencé à communiquer enfant avec ce qu’il croyait être des anges.

Hunter estime que la croyance aux anges s’applique à environ la moitié de ceux qui pratiquent la sorcellerie moderne aujourd’hui, et pour certains qui ne croient pas, leur rejet est souvent enraciné dans le traumatisme religieux qu’ils ont vécu en grandissant.

« Les anges deviennent très importants » pour les pratiquants de longue date qui ont fait de l’occultisme leur objectif principal, a déclaré Hunter, un occultiste amoureux des anges. « Nous ne pouvons pas leur échapper de quelque manière que ce soit, forme ou forme. »

Jennifer Goodwin d’Oviedo, en Floride, fait également partie des sept adultes américains sur dix qui déclarent croire aux anges. Elle n’est pas sûre que Dieu existe et rejette la dichotomie de l’au-delà entre le paradis et l’enfer, mais la mort récente de ses parents a renforcé son point de vue sur ces êtres célestes.

Goodwin pense que ses parents gardent toujours un œil sur la famille – pas de manière physique ou comme une apparition surnaturelle, mais qu’ils se manifestent dans les moments où elle ressent un sentiment général de confort.

« Je pense qu’ils sont autour de nous, mais c’est d’une manière que nous ne pouvons pas comprendre », a déclaré Goodwin. « Je ne sais pas comment l’appeler à part un ange. »

Les anges signifient différentes choses pour différentes personnes, et l’idée que des êtres chers deviennent des anges célestes après la mort n’est ni une croyance inhabituelle ni une croyance universelle.

Dans sa lecture des Écritures en tant que protestant évangélique, Grogger a déclaré qu’il croyait que les anges étaient tout à fait autre chose – ils n’ont jamais été humains et se situent à un autre niveau dans la hiérarchie céleste. « Nous sommes supérieurs aux anges », a-t-il déclaré. « Nous ne devenons pas un ange. »

Les anges interagissent avec les humains cependant, a déclaré Grogger, mais ce que « cela ressemble, nous ne sommes pas sûrs à 100% ». Ils adorent Dieu qui a créé cette légion angélique de nombres inconnus, a-t-il dit, ajoutant que les évangéliques attribuent souvent les forces démoniaques dans le monde aux anges qui sont tombés du ciel lorsque le diable s’est rebellé.

Les idées occidentales sur les anges peuvent être retracées dans la Bible – et dans les visions du monde de ses auteurs monothéistes, a déclaré Garrett. Ces croyances ont changé et se sont développées pendant des millénaires, influencées par les cultures, les théologiens et même les anciennes croyances polythéistes qui ont précédé la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, a-t-elle déclaré.

« Il y a des sortes de lignes de continuité depuis la Bible que vous pouvez retracer jusqu’au mouvement New Age », a déclaré Susan Garrett, qui a écrit « No Ordinary Angel: Celestial Spirits and Christian Claims about Jesus ».

Les anges de la Bible obéissent à la volonté de Dieu, et la violence angélique fait partie de leur description de poste, a déclaré Esther Hamori, auteur du livre à paraître, « Les monstres de Dieu : esprits vengeurs, anges mortels, créatures hybrides et tueurs à gages divins de la Bible ». ”

« Les anges de la Bible sont tout aussi susceptibles d’assassiner des individus et de massacrer des populations entières que d’offrir de l’aide, de protéger et de délivrer », a déclaré Hamori. Elle ne croit pas en ces anges, mais les étudie en tant que professeur de Bible hébraïque à l’Union Theological Seminary de New York où elle enseigne une classe populaire «Monster Heaven».

« Ce ne sont que des soldats obéissants de Dieu qui accomplissent la tâche à accomplir, et parfois cette tâche est dans le meilleur intérêt des êtres humains, et parfois ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré.

La perception que les anges agissent comme des anges et ressemblent aux figurines idylliques et ailées au sommet des arbres de Noël pourrait être attribuée à une croyance des premiers siècles selon laquelle les gens se voient attribuer un bon ange et un mauvais – ou ont un bon et un mauvais esprit pour les guider, a déclaré Garrett.

Cette idée apparaît sur les épaules des personnages de dessins animés et c’est probablement ce à quoi Abraham Lincoln faisait allusion dans son célèbre appel à l’unité lorsqu’il a fait référence aux « meilleurs anges de notre nature » dans son premier discours inaugural, a-t-elle déclaré.

« C’est aussi lié aux idées sur les anges gardiens, qui encore une fois, des vues très anciennes qui se sont développées au fil des siècles », a déclaré Garrett.

Pour Sheila Avery de Chicago, les anges sont des protecteurs, capables de protéger quelqu’un du mal. Avery, qui appartient à une église non confessionnelle, leur attribue ces moments comme lorsque les plans d’une personne échouent, mais finalement cela les évite d’être au cœur d’une catastrophe inattendue.

« Ils allument les nouvelles et une terrible tragédie s’est produite à cet endroit particulier », a déclaré Avery, suggérant que c’était un « ange qui veillait probablement sur eux ».

___

Le sondage auprès de 1 680 adultes a été réalisé du 11 au 15 mai à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,4 points de pourcentage.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Holly Meyer, l’Associated Press