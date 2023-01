Croire que le personnel de bureau “fait du mal” à ses collègues en apportant des gâteaux est dérangé

Mauvaise cuisson

QUICONQUE pense que le personnel de bureau “fait du mal” à ses collègues en apportant des gâteaux est clairement un œuf à court d’une éponge Victoria.

Et nous pourrions ignorer la professeure Susan Jebb, spécialiste de la santé, si elle n’était pas l’influente directrice de la Food Standards Agency.

Le professeur Susan Jebb a bizarrement affirmé que manger du gâteau au bureau était aussi mauvais que le tabagisme passif Crédit : Fonctionnalités Rex

Assimiler les donneurs de gâteaux aux fumeurs est si manifestement ridicule qu’il n’est pas nécessaire de le déconstruire ici.

Remettons en question, cependant, pourquoi le professeur Jebb, obsédé par l’obésité, veut que les friandises au travail deviennent un non-non.

C’est parce que, prétend-elle, ils sont tout simplement impossibles à résister (même par elle).

Ce qui est de la foutaise, ainsi que l’étatisme de nounou illibéral et condescendant classique : la croyance que les Britanniques, les plus pauvres en particulier, sont victimes d’une mauvaise culture de promotion de la nourriture plutôt que d’être guidés par nos propres désirs, choix et libre arbitre.

Et que cela ne peut être résolu qu’en nous privant de plaisir, en retenant le gâteau, en faisant des parias de ses cruels pousseurs et en remplaçant les publicités de chocolat par celles de chou-fleur. . . que le professeur Jebb doit imaginer que tout le monde grignoterait si seulement nous le savions.

C’est dérangé.

Tout aussi ahurissant est que, malgré 13 ans au pouvoir, les conservateurs n’ont pas réussi à limoger les gauchistes des grands États qui dirigent toujours chaque quango et à les remplacer par quelques personnes de bon sens.

Donnez-nous un frein

Les VOITURES sont beaucoup plus sûres et bien mieux construites qu’elles ne l’étaient il y a des années.

Alors pourquoi ne pas passer le MoT tous les deux ans ? Pourquoi ne pas effectuer la première vérification d’un véhicule neuf après quatre ans, et non trois ?

Les conducteurs avisés font entretenir leur voiture. Il n’y a aucune raison de craindre que de tels changements les rendent plus dangereux.

Ce qu’ils feront, c’est épargner aux automobilistes des tracas annuels – et quelques livres.

En ces temps sombres, tout s’additionne.

Embouteilleurs du Brexit

Les REMOANERS adorent dire que le Brexit « a échoué ».

Les sortants savaient qu’il s’agissait d’un projet à long terme et que les premières années pourraient être cahoteuses – même avant Covid et la guerre.

Mais seulement deux ans après notre départ, les fanatiques de Remainer appellent cela avec confiance un échec sans « aucun avantage ».

Ils devraient repenser à une bouteille de plonk. . . qui sera 50p moins cher une fois que les dernières petites règles de l’UE seront supprimées.

Santé, nos amis !

Purger les flics

L’informatique est une tâche énorme pour vérifier chaque flic contre les bases de données criminelles. Mais c’est vital.

La confiance dans la police est au plus bas depuis près de 40 ans. Pas étonnant, après les crimes de Wayne Couzens et David Carrick.

Il est stupéfiant que Carrick ait jamais été embauché, et encore moins gardé par le Met malgré deux décennies de plaintes contre lui.

Les procédures de vérification et de recrutement sont clairement enfreintes. Les forces à l’échelle nationale doivent être purgées – et le système reconstruit.