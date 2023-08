Croire que 5 mythes peuvent réduire vos prestations de retraite

Parce que le moment de votre réclamation peut avoir une incidence sur le montant des prestations que vous recevez, il s’agit d’une décision à enjeux élevés. Et les résultats peuvent également affecter votre conjoint ou vos personnes à charge.

Voici quelques-uns des plus grands mythes que les experts disent voir – et les vérités qui les sous-tendent.

De plus, les gros titres négatifs sur le programme – en particulier concernant une date d’épuisement du fonds de retraite de la sécurité sociale qui arrive au cours de la prochaine décennie – peuvent influencer votre décision de réclamation.

Les gros titres négatifs peuvent dissuader les gens de réclamer le plus tôt possible pour obtenir le maximum d’avantages.

La principale raison pour laquelle les répondants à l’enquête ont déclaré qu’ils prévoyaient de réclamer entre 62 et 65 ans : la crainte que la sécurité sociale puisse manquer d’argent et cesser d’effectuer des paiements.

Celui-ci passe progressivement à 100 % à l’âge de la retraite à taux plein. S’ils attendent encore plus longtemps, ils bénéficieront d’une augmentation de leurs prestations de 8 % par an jusqu’à 70 ans.

« Chaque fois que nous avons approché un manque à gagner dans le passé, il y a eu des compromis pour pouvoir continuer à bénéficier des prestations », a déclaré Joe Elsasser, planificateur financier agréé et fondateur et président de Covisum, une société de logiciels de réclamation de la sécurité sociale.

Même si aucun changement n’est apporté, le retraité moyen recevra toujours environ 77 cents par dollar, a déclaré Elsasser.

Les actions législatives potentielles entraîneront probablement des changements – tels qu’un âge de la retraite plus élevé ou une augmentation des charges sociales ou des impôts sur les prestations, prédit Laurence Kotlikoff, professeur d’économie à l’Université de Boston et créateur de Maximize My Social Security, un outil logiciel de réclamation.

Néanmoins, il vaut toujours la peine d’attendre, selon les recherches de Kotlikoff. Faire une demande avant l’âge de 70 ans entraîne une perte médiane estimée pour les ménages d’environ 182 000 $ en dépenses discrétionnaires à vie pour les demandeurs âgés de 45 à 62 ans.