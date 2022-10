Crohn et relations

Je ne pouvais pas aller aux matchs de football de mes enfants ou rencontrer d’autres mamans pour prendre un café, car je ne pouvais pas m’éloigner d’une salle de bain aussi longtemps. J’ai développé une anémie sévère due à des saignements dans mon tube digestif. Je suis devenu si faible que je pouvais à peine marcher. Tout d’un coup, je me suis retrouvé confiné à la maison, à peine capable de monter et descendre les escaliers.

Pourtant, je ne me sentais pas à l’aise de me confier à quelqu’un d’autre que Geordie, mon mari. La diarrhée sanglante n’est pas exactement une conversation à l’heure de l’apéritif. Ma famille et mes amis proches savaient que j’étais anémique, mais j’ai toujours essayé de me présenter sous mon meilleur jour lorsque je leur parlais.

J’ai d’autres problèmes de santé chroniques, notamment la colite ulcéreuse et la sclérose en plaques, mais je ne m’étais jamais considéré comme handicapé auparavant. Maintenant je l’ai fait, et c’était tellement déprimant. Il fallait tellement d’énergie et de force pour passer la journée, alors que d’autres mères autour de moi vivaient une vie normale. Je me sentais si seul.

Je n’étais pas le seul à faire bonne figure. C’était terriblement dur pour mes deux enfants, Lucy, aujourd’hui âgée de 17 ans, et Theo, aujourd’hui âgé de 15 ans.

Mes enfants avaient beaucoup de soucis qu’ils ne vocalisaient pas toujours. Au cours des années suivantes, j’ai fait des allers-retours à l’hôpital pour des transfusions sanguines et des interventions chirurgicales, et c’était très effrayant pour eux. Ils n’ont jamais posé beaucoup de questions. C’était toujours juste “Maman ne se sent pas bien” ou “Maman est fatiguée”. Ils savaient courir à l’étage quand j’avais besoin de quelque chose, car il m’était difficile de naviguer dans les escaliers.

Cela a vraiment eu un impact sur notre capacité à faire des choses en famille. Nous les avons emmenés dans un parc d’attractions une fois et je ne pouvais pas marcher parce que j’étais si faible. Nous avons eu un fauteuil roulant et je pouvais dire à leurs visages à quel point c’était difficile pour eux de me voir dedans. Ils étaient également plus âgés à ce moment-là – au collège et au lycée. Je ne sais pas ce que j’aurais fait s’ils avaient été plus jeunes.