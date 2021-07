Crocs rallie 260% en un an, pourquoi il a plus de potentiel

Un gagnant dans l’espace de vente au détail a discrètement atteint de nouveaux sommets après avoir progressé de plus de 260% au cours des 12 derniers mois.

Crocs, la marque de chaussures, a rugi plus haut grâce à une demande robuste. Ce titre a ajouté 10 % de plus jeudi après avoir déclaré des revenus trimestriels près du double par rapport à il y a un an et prévu une nouvelle croissance des ventes de 60 % au cours du trimestre en cours.

Même après cette course, le nom a toujours de la valeur, selon Gina Sanchez, stratège en chef du marché chez Lido Advisors.

« Qui savait qu’ils avaient une trajectoire aussi incroyable ? » Sanchez a déclaré jeudi à « Trading Nation » de CNBC. « Et, ils sont si bon marché par rapport à d’autres détaillants, en particulier les chaussures. Ils se négocient à 20 fois le PE à terme, 22 fois derrière, c’est-à-dire qu’ils s’attendent à une forte croissance, et cette croissance n’est pas encore intégrée dans le stock . »

Crocs a gagné 2,23 $ par action au cours de son trimestre clos en juin, supérieur à 1,01 $ un an plus tôt. Il devrait rapporter 5,80 $ par action de bénéfice pour l’année entière, 80 % de plus que l’an dernier.

« Le marché des enfants est toujours intéressant car c’est en quelque sorte un marché naturellement régénérant lorsque vous achetez constamment. Le fait est qu’ils ont également étendu toute leur gamme de vente au détail sur le marché des adultes », a ajouté Sanchez. « C’est intéressant de noter une action que vous ne devriez pas sous-estimer. »

Cette action a attiré l’attention du président de Blue Line Capital, Bill Baruch, en 2019. Il a déclaré qu’il regrettait de ne pas l’avoir achetée lorsqu’elle a succombé à la vente de la pandémie de coronavirus au début de l’année dernière et cherche maintenant un point d’entrée pour se lancer.

« L’entreprise a tout fait correctement – ​​des sponsors célèbres, ils ont fait un grand pivot du commerce électronique pendant la pandémie et un autre excellent rapport sur les bénéfices ici avec une croissance accélérée », a déclaré Baruch lors du même segment. « Je pense qu’il y a un endroit pour acheter ici. Je regarde les techniques. »