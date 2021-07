Crocs poursuit Walmart et Hobby Lobby pour contrefaçon de marque

Crocs Inc. a intenté des poursuites contre 21 sociétés, dont Walmart et Hobby Lobby, alléguant une contrefaçon de marque de commerce du « design distinctement original » des sabots en mousse.

Dans une action en justice déposée plus tôt ce mois-ci, Crocs a affirmé que les chaussures – conçues pour la première fois lors d’un voyage en bateau et présentées à l’origine comme des chaussures de navigation – ont été « intentionnellement et fréquemment copiées » par diverses sociétés.

L’action en justice a été déposée auprès de divers tribunaux de district des États-Unis et réclame des dommages-intérêts.

« Il est essentiel que nous protégions l’ADN emblématique de Crocs, et nous ne tolérerons pas la violation de nos droits ou ceux qui tentent de profiter des investissements que nous avons réalisés dans notre marque », a déclaré Daniel, vice-président exécutif et directeur juridique et des risques de Crocs Hart a déclaré dans un communiqué la semaine dernière.

Les chaussures seraient « revenues à la mode » ces derniers mois. Crocs a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel record de 640,8 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 93 % par rapport à la même période l’année précédente.

Le dépôt de plainte en juillet s’appuie sur une plainte déposée auprès de la Commission du commerce international des États-Unis le mois dernier, qui demande une enquête sur les chaussures importées illégalement dans le pays en violation des marques déposées de Crocs.

L’ITC a accepté la semaine dernière d’ouvrir une enquête sur plus de 20 sociétés qui vendent des produits faisant référence aux marques de la société.

« Nous sommes fiers de créer des produits emblématiques qui sont distinctement Crocs et cette action décisive démontre une fois de plus notre engagement à protéger notre marque, nos marques déposées et autres propriétés intellectuelles », a déclaré le PDG de Crocs, Andrew Rees, dans un communiqué de juin. « En bloquant l’importation et la vente de chaussures contrefaites, nous pouvons garantir en toute confiance que l’ADN de notre produit est entièrement protégé tout en continuant à offrir une expérience authentiquement Crocs à nos clients et consommateurs. »

