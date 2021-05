Crocs offre des chaussures gratuites du lundi au 14 mai

METTRE À JOUR: La Semaine nationale des infirmières se poursuit jusqu’au 12 mai. Certaines transactions ont déjà eu lieu depuis la première publication de cet article. Crocs offre 10000 paires gratuites du lundi au 14 mai.

Les enseignants ne sont pas les seuls professionnels à apprécier cette semaine.

Les membres de la profession la plus fiable au pays – les infirmières – le sont également.

Certains restaurants à travers le pays montrent un peu d’amour aux infirmières en offrant des cadeaux et des rabais pour la Semaine nationale des infirmières, qui démarre officiellement jeudi avec la Journée nationale des infirmières.

La semaine se termine le 12 mai, date de l’anniversaire de Florence Nightingale, la fondatrice des soins infirmiers modernes. Les dates des offres spéciales et de la participation varient selon le lieu.

Dunkin ‘, qui compte plus de 9 000 sites aux États-Unis, a l’une des plus grosses offres pour la journée des infirmières. Jeudi, les travailleurs de la santé qui montrent leur carte d’identité reçoivent un café moyen chaud ou glacé gratuit dans les établissements participants.

Chipotle Mexican Grill offre également 250 000 codes de burritos gratuits aux infirmières et aux travailleurs de la santé jusqu’à épuisement des stocks.

La société d’analyse Gallup a toujours désigné les soins infirmiers comme la profession la plus fiable dans ses évaluations de l’honnêteté et des normes éthiques dans les professions. Dans le dernier sondage de 2020, les infirmières ont obtenu un score record de 89% très élevé / élevé pour leur honnêteté et leur éthique, soit quatre points de pourcentage de plus qu’en 2019.

Crocs gratuit pour les infirmières

À partir de lundi, Crocs offrira 10 000 paires de chaussures gratuites par jour pendant cinq jours aux travailleurs de la santé pour leur programme «Free Pair for Healthcare».

Jusqu’au 14 mai, ils pourront demander une paire à partir de midi HE sur Crocs.com et jusqu’à ce que l’attribution de paires gratuites de la journée soit remplie.

Le geste réitère les efforts de l’entreprise l’année dernière lorsqu’elle a donné plus de 860000 paires gratuites de Crocs aux travailleurs de la santé au début de la pandémie de COVID-19.

Semaine des infirmières, offres de la Journée nationale des infirmières et cadeaux

La participation et les offres peuvent varier selon le lieu. Pour être prudent, vérifiez toujours auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. En outre, certains exigeront que vous ayez une application de restaurant ou que vous vous inscriviez aux courriels.

Soins de santé à domicile BAYADA: Jusqu’au 12 mai, le fournisseur à but non lucratif organise un cadeau «Quel est votre souhait» sur NursesWeek.com, où 50 infirmières seront sélectionnées au hasard pour gagner un kit de prix. Le site Web offre également l’accès à des séances de conférenciers d’experts en ligne, à des tables rondes et à un menu de cours virtuels pour lesquels les infirmières peuvent obtenir gratuitement jusqu’à sept crédits de formation continue.

Café Biggby: Les infirmières reçoivent une boisson de 16 onces gratuite le jeudi avec une pièce d’identité médicale. Tandis que les dernières fournitures, des porte-badges rétractables seront également distribués.

Grill mexicain chipotle: La chaîne de restaurants à service rapide donne 250 000 codes pour des burritos gratuits aux infirmières, aux prestataires de soins médicaux et aux prestataires hospitaliers jusqu’à épuisement des stocks. Inscrivez-vous sur give.chipotle.com/healthcareheroes. Chipotle offre également des codes gratuits à acheter un pour un jusqu’à vendredi dans le cadre d’une promotion Cinco de Mayo.

Biscuits d’insomnie: TJusqu’au 9 mai, les infirmières reçoivent un cookie classique gratuit avec leur identifiant professionnel, aucun achat n’est nécessaire. Ou ils peuvent obtenir un pack de six gratuit avec tout achat.

Dunkin ‘: Tous les travailleurs de la santé reçoivent gratuitement un café chaud ou glacé moyen le jeudi sur présentation de leur pièce d’identité. Aucun achat n’est nécessaire.

Jimmy John’s: Obtenez 5 $ de rabais sur les commandes en ligne et sur les applications de 20 $ ou plus avec le code promotionnel 5OFF20 jusqu’au 13 juin. Le rabais ne peut être combiné avec d’autres offres ou récompenses.

Juice It Up!: Avec une carte d’identité médicale, les infirmières et autres «héros de l’hôpital» reçoivent un smoothie classique moyen gratuit le lundi 10 mai.

Épicerie McAlister: Les infirmières reçoivent un thé gratuit jusqu’au vendredi sur présentation de leur badge ou de leur pièce d’identité. De plus, jusqu’à jeudi, la chaîne accepte les nominations pour qu’une infirmière gagne un service de restauration gratuit sur son site Web. Ceux qui soumettront une candidature recevront un code de promotion de thé gratuit à utiliser dans les 14 jours, mais devront être membre du programme de récompenses McAlister’s Deli pour échanger. Les gagnants seront annoncés vendredi.

Centres de service et de pneus NTB: Les remises en cours pour les travailleurs de la santé qui montrent leur pièce d’identité comprennent une vidange d’huile conventionnelle pour 18,99 $, 10% de rabais sur les pneus et 20% de rabais sur les services.

Restaurant et bar O’Charley’s: Du jeudi au 12 mai, les infirmières reçoivent une part de tarte gratuite lorsqu’elles mangent avec une pièce d’identité valide. Un morceau de tarte gratuit par chèque, et l’offre n’est pas valable avec une autre offre ou réduction.

Outback Steakhouse: Dans le cadre de la remise Heroes de la chaîne, les infirmières, les médecins et le personnel médical bénéficient de 10% de réduction sur leur chèque quotidien avec une pièce d’identité médicale. Les anciens combattants, les forces de l’ordre et les premiers intervenants bénéficient également de la réduction lorsqu’ils présentent leur carte d’identité d’État ou de service fédéral.

Panda Express: La chaîne a prolongé sa réduction de 10% pour les travailleurs de première ligne, y compris les infirmières, jusqu’au 31 décembre 2021. Présentez une pièce d’identité valide pour obtenir la réduction.

La place de parking: Du jeudi au 12 mai, les infirmières bénéficient d’une réduction de 25% sur le stationnement à l’aéroport et de 10% par la suite dans la plus grande entreprise de stationnement près de l’aéroport du pays, avec 37 terrains répartis dans 22 villes américaines. Inscrivez-vous à la réduction «Healthcare Heroes» sur theparkingspot.com.

PDQ: Jusqu’au 13 mai, à l’achat de 10 boîtes-repas ou plus, les clients recevront 1 $ de rabais sur chaque boîte.

Potbelly Sandwicherie: Les infirmières reçoivent gratuitement un biscuit ou une boisson à la fontaine à l’achat d’une entrée jusqu’au 12 mai.

Agrafes: Les travailleurs de la santé et les premiers intervenants bénéficient d’une réduction de 25% sur les achats en magasin jusqu’au samedi chez Staples avec leur identifiant et le code de coupon 50668, qui est dans l’annonce hebdomadaire. Certaines exclusions s’appliquent.

Appartements Tijuana: Les infirmières reçoivent un plat gratuit le vendredi en utilisant le code TYVM2575 à la caisse. Une pièce d’identité valide doit être présentée à l’arrivée au restaurant pour récupérer la commande, et la valeur maximale de l’article gratuit est de 9,99 $ plus taxes. La chaîne a déclaré qu’elle pourrait avoir un menu limité en ligne et sur l’application du restaurant cette semaine en raison du « volume de commandes élevé prévu », mais a déclaré que les articles qui ne semblent pas disponibles en ligne ou sur l’application peuvent être commandés en personne dans les restaurants.

Royaume du pneu: Les remises en cours pour les travailleurs de la santé qui montrent leur pièce d’identité comprennent une vidange d’huile conventionnelle pour 18,99 $, 10% de rabais sur les pneus et 20% de rabais sur les services.

Zaxby: La chaîne avec plus de 900 emplacements dans 17 États offre aux infirmières avec une pièce d’identité valide un repas Big Zax Snak à acheter un jeudi jusqu’à épuisement des stocks.

Plus d’offres: Les franchises individuelles des chaînes nationales peuvent également offrir des cadeaux et des offres spéciales aux infirmières. Les entreprises locales rendront également hommage aux infirmières, et l’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter les réseaux sociaux des restaurants.

