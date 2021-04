Magasin Crocs à New York.

Les actions de Crocs ont grimpé de plus de 8% mardi après que le fabricant de chaussures ait augmenté ses perspectives de revenus pour l’année complète et annoncé des ventes record au premier trimestre.

Le PDG Andrew Rees a déclaré que la demande pour la marque Crocs était « plus forte que jamais » dans le monde. Certains ont appelé Crocs la chaussure «it» de la pandémie, car le sabot est devenu un aliment de base pour les consommateurs en quête de confort à la maison. Mais il avait vu son élan prendre de l’ampleur même avant, grâce à des collaborations populaires et à des baisses en édition limitée avec des célébrités telles que Justin Bieber et Post Malone.

Voici comment le fabricant de chaussures a fait pour son trimestre terminé le 31 mars, par rapport à ce que les analystes prévoyaient, en utilisant les données d’une enquête Refinitiv:

Bénéfice par action: 1,49 $ ajusté contre 89 cents attendus

Chiffre d’affaires: 460,1 millions de dollars contre 415 millions de dollars attendus

Le bénéfice net de Crocs au premier trimestre a atteint 98,4 millions de dollars, ou 1,47 dollar par action, contre 11,1 millions de dollars, ou 16 cents par action, un an plus tôt. En excluant les ajustements ponctuels, la société a gagné 1,49 $ par action, dépassant largement les 89 cents que les analystes anticipaient, selon Refinitiv.

Les revenus ont augmenté de 64% pour atteindre 460,1 millions de dollars, contre 281,2 millions de dollars un an plus tôt. Cela a dépassé les attentes de Street pour 415 millions de dollars.

Crocs a déclaré que ses ventes numériques avaient augmenté de 75,3% pour représenter 32,3% des revenus, contre 30,1% il y a un an.

Pour le deuxième trimestre, Crocs appelle désormais à une croissance des ventes entre 60% et 70% d’une année sur l’autre. Les analystes recherchaient une croissance de 39,2%, selon Refinitiv.

Pour l’année, il s’attend désormais à une hausse des ventes entre 40% et 50%. En février, il avait guidé une croissance des revenus de 20% à 25%. Les analystes réclamaient une augmentation de 25%.

Au cours des 12 derniers mois, les actions Crocs ont progressé de plus de 260%, ce qui en fait l’une des actions les plus performantes du secteur de la vente au détail pendant toute la durée de la crise sanitaire.

