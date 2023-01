Crocodile pris dans un filet de pêche dans Pilibhit d’UP sauvé par des villageois

Le district de Pilibhit dans l’Uttar Pradesh, qui abrite la célèbre réserve de tigres de Pilibhit, est connu pour la cohabitation insolite de l’homme et de la nature. Les forêts et la verdure luxuriante, en fait, s’étendent sur un tiers du district et de nombreuses fois, les animaux sauvages croisent les humains ici. En raison de l’abondance de rivières et de canaux ici, les crocodiles nagent parfois dans ces plans d’eau, ce qui effraie la population vivant à proximité.

De tels incidents sont fréquents dans le tehsil Amaria du district de Pilibhit. Récemment, certains villageois de la région de Gajraula ont planté un filet dans la rivière Katina pour la pêche. Mais au lieu de poisson, un crocodile s’est retrouvé piégé dans le filet. Selon certaines informations, lorsque les jeunes pêcheurs ont sorti leur filet, ils ont apparemment eu le choc de leur vie et l’ont abandonné avant de s’enfuir. Un villageois nommé Hemnath a observé plus tard le crocodile piégé dans le filet après avoir visité la rive du fleuve.

Il a alors appelé les villageois voisins pour qu’ils viennent l’aider à libérer le crocodile qui tentait de s’échapper du filet mais en vain. Des villageois courageux sont alors venus, l’ont soigneusement démêlé et l’ont de nouveau lâché dans la rivière.

La rivière Devha traverse les régions d’Amaria et de Jehanabad à Pilibhit. Un grand nombre de crocodiles se trouvent dans la rivière Deoha et font parfois peur à la population vivant sur les berges. Il y a quelques mois, un crocodile a attaqué une femme qui était allée aux toilettes. Les forêts de Pilibhit ont été largement présentées l’année dernière dans le film Sherdil: The Pilibhit Saga avec Pankaj Tripathi et réalisé par Srijit Mukherji.

