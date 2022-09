Crocodile Handler survit miraculeusement à une attaque mortelle, la vidéo devient virale

Un employé du parc animalier survit miraculeusement à une attaque mortelle lorsqu’un crocodile géant lui a mordu la jambe lors d’un spectacle en direct. L’incident a eu lieu à la ferme de Crocodile Creek située dans la province du Kwazulu Natal en Afrique du Sud le 10 septembre. L’employé du parc identifié comme étant Sean le Clus était au milieu d’une représentation mettant en vedette deux crocodiles géants à l’intérieur d’une fosse lorsqu’il a subi la mort attaque. Une vidéo de l’attaque sournoise est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip viral, le dresseur de crocodiles commence sa performance dans la fosse géante sous le regard des spectateurs d’en haut.

Sean se promène autour des animaux et s’assoit sur l’un des crocodiles géants alors qu’il présente la créature, un crocodile du Nil de 660 kg nommé Hannibal. “C’est le seul crocodile d’Afrique du Sud sur lequel je peux m’asseoir sur le dos pour parler”, déclare le dresseur de crocodiles avant de caresser la bête. Il explique en outre qu’Hannibal a une zone de morsure de 60 cm dans sa tête de 65 cm. Alors que le dresseur est occupé à se concentrer sur Hannibal, le deuxième crocodile dans la fosse se rapproche lentement de Sean. Cependant, l’expert prend conscience de son mouvement en un rien de temps. Le manieur se lève alors pour gagner une position plus sûre.

Le crocodile ouvre sa mâchoire vicieuse mais le dresseur parvient à éviter l’attaque en la refermant avec le bâton dans ses mains. Alors que l’attention du dresseur est détournée vers le deuxième crocodile, Hannibal se retourne rapidement et attaque la cuisse gauche d’un Sean sans défense. Le dresseur de crocodiles est projeté au sol par la force de la deuxième attaque, il roule dans le sable, se lève rapidement sur ses pieds et sort de la fosse profonde. Regardez le clip viral ci-dessous :

Selon The South African, le parc a confirmé plus tard que Sean souffrait d’ecchymoses et de deux gros trous de dents, mais il est retourné au travail 20 minutes plus tard. “Sean a recousu les trous lui-même et est revenu au travail 20 minutes plus tard”, a précisé le parc dans un communiqué. Tout en expliquant la raison de l’attaque, ils ont affirmé que c’était grâce au mouvement de la femelle crocodile qu’Hannibal avait eu la chance d’ouvrir sa mâchoire pour une bonne morsure.

“C’est parce que la femelle s’approchait de lui et qu’elle était très nerveuse. Alors Sean regardait la femelle, et Hannibal lui a juste rappelé qu’il était là. Si Hannibal avait bien mordu, ça aurait été très mauvais. Comme chaque travail. Il y a toujours un risque de blessures », ajoute le communiqué.

