Crocodile cubain galopant vers l’homme est la vue la plus terrifiante sur Internet aujourd’hui

Une vidéo effrayante d’un crocodile cubain se précipitant vers un homme devient virale en ligne. Cette vidéo a été partagée par Gatorland Orlando sur Facebook. Partagée le 18 août, cette vidéo cumule près de 1,4 million de vues et plus de 7 500 likes. Le court clip a été partagé avec la légende, “CHAINSAW IN ACTION Our Amazing Cuban Crocodile”.

La vidéo commence par un crocodile courant lentement. L’entrée est combinée avec une musique de fond effrayante. La vidéo devient effrayante alors que le crocodile reprend sa course à sa vitesse normale. On voit alors le crocodile courir vite, s’approcher de l’homme, qui court alors pour sauver sa vie.

Maintenant, la première chose qui nous vient à l’esprit est pourquoi l’homme est-il même entré dans l’enclos des crocodiles cubains ? Nous pouvons également voir beaucoup d’autres personnes regarder cet acte avec intérêt. Ils enregistrent même cet acte sur des téléphones portables. La vidéo se termine par un crocodile marchant calmement vers l’autre côté.

Les utilisateurs sont profondément pétrifiés après avoir regardé cette vidéo. L’un d’eux a écrit qu’il n’avait jamais vu un crocodile galoper comme ça. D’autres utilisateurs ont soulevé des surprises similaires à propos d’un alligator au galop. Un utilisateur a également écrit que le crocodile cubain est généralement considéré comme très agressif.

Un autre utilisateur connaissait également des faits intéressants liés à ces crocodiles cubains. Cette personne a écrit que les jeunes crocodiles peuvent courir extrêmement vite pour couvrir des distances plus courtes. Les gens ont également donné des exemples d’agressivité des crocodiles d’eau salée.

Les crocodiles cubains sont une espèce en voie de disparition. On les trouve dans une gamme assez limitée de Cuba. En plus de galoper comme le montre la vidéo, ces crocodiles sont aussi de bons nageurs. Cependant, ils ont aussi quelques faiblesses. Ils ne parviennent pas à générer de la chaleur métaboliquement. Ils essaient d’absorber la chaleur du soleil ou de l’eau chaude. Ils le font souvent le matin ou après un repas. Les jeunes crocodiles cubains mangent des invertébrés et de petits poissons. Les adultes mangent principalement du poisson, des tortues et des petits mammifères. Au zoo, ils mangent des rats, des lapins et des poissons.

