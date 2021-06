Croatie vs. Ecosse – Rapport de match de football – 22 juin 2021

Luka Modric a fracassé le but du feu vert pour la Croatie alors qu’ils battaient l’Écosse 3-1 à Glasgow mardi pour s’assurer la deuxième place du groupe D.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Nikola Vlasic a donné l’avantage à la Croatie juste après le quart d’heure, tirant à la maison depuis le centre de la surface après qu’Ivan Perisic lui ait redirigé un centre depuis le deuxième poteau.

Le but a vidé la vie de Hampden Park et la fortune de l’Écosse ne semblait pas s’améliorer alors que la Croatie caressait les passes autour du terrain, mais tout comme les finalistes de la Coupe du monde semblaient susceptibles de tourner la vis plus loin, l’équipe de Steve Clarke a riposté.

Privée de Billy Gilmour, qui a échoué à un test COVID-19 lors de la préparation, l’Écosse semblait manquer au milieu de terrain et la Croatie a dominé le ballon, dominant la possession pendant de longues périodes avant de prendre l’avantage à juste titre après 17 minutes alors que Vlasic marquait son sixième but pour son pays.

Cependant, l’Écosse a égalisé juste avant la pause lorsqu’un mauvais dégagement de la Croatie est tombé aux pieds de Callum McGregor, qui s’est ressaisi et a frappé un tir bas parfait devant le gardien croate Dominik Livakovic pour porter le score à 1-1 à la mi-temps.

La Croatie a repris l’avantage à la 62e minute lorsque Mateo Kovacic a remis le ballon en haut de la surface de réparation à Modric, qui a bouclé un joli tir avec l’extérieur de son pied droit hors de portée de l’Écossais David Marshall.

Modric a ensuite préparé Perisic pour le troisième but de la Croatie, avec une tête tapée doublant l’avantage de son équipe et mettant fin aux espoirs de l’Écosse de se qualifier pour les huitièmes de finale.

La République tchèque a perdu contre l’Angleterre, vainqueur du groupe D, les Three Lions remportant le groupe et les Tchèques continuant de figurer parmi les meilleures équipes troisièmes.

La Croatie affrontera ensuite le vice-champion du groupe E – où la Suède, la Slovaquie, l’Espagne et la Pologne se disputent toujours la position – à Copenhague le 28 juin.

Sur une note négative pour les perdants, la terrible série de l’Ecosse de ne jamais se qualifier pour un tournoi majeur en 11 tentatives s’est poursuivie.