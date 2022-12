Croatie vs Brésil – Rapport de match de football – 9 décembre 2022

Le Brésil a subi une sortie déchirante de la Coupe du monde lors d’une superbe défaite aux tirs au but face à la Croatie vendredi.

Neymar a marqué son 77e but international en prolongation – le plaçant au niveau de la légende Pelé pour le record de buts masculins de tous les temps du pays – mais cela s’est avéré insuffisant car le Brésil a subi une deuxième sortie consécutive en quart de finale lors d’une finale de Coupe du monde.

L’équipe de Tite a été frustrée pendant une grande partie du match par une démonstration dominante du trio de milieu de terrain croate – Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic et Luka Modric – et une forme inspirée du gardien de but Dominik Livakovic lors d’une affaire méfiante qui a été envoyée en prolongation lorsque l’impasse n’a pas pu être rompu dans le temps réglementaire.

Neymar, qui était resté silencieux jusque-là, pensait qu’il avait frappé un vainqueur en prolongation lorsqu’il a dépassé Livakovic et a puissamment tiré dans le toit du filet, mais la Croatie, finaliste en 2018, a riposté avec seulement quatre minutes à jouer en tant que Bruno Petkovic. a égalisé le score à 1-1 avec une frappe déviée depuis le bord de la surface.

Le Brésil s’est décroché lors de la fusillade, Rodrygo manquant son penalty d’ouverture et Marquinhos manquant son quatrième, tandis que la Croatie a converti tous les leurs pour remporter une victoire mémorable.

La Croatie, qui a maintenant remporté deux matchs consécutifs à élimination directe aux tirs au but, affrontera mardi un affrontement en demi-finale contre l’Argentine ou les Pays-Bas, qui joueront plus tard vendredi.

La Croatie a d’abord refusé de se laisser intimider par son adversaire le plus illustre et, en première mi-temps, a réussi à étouffer la plupart des mouvements du Brésil tôt. Mis à part un tir faible de Vinicius Jr., le Brésil n’avait rien d’autre à offrir en termes d’attaque avec Neymar hors du rythme et exclu par une ligne arrière travailleuse.

C’est la Croatie qui semblait plus nette et plus habile dans son jeu de passes, et à la fin de la première mi-temps, elle avait le dessus en termes de possession.

Un coup franc de Neymar juste avant la pause n’a pas dérangé Livakovic alors que le Brésil, dont la dernière victoire contre un adversaire européen lors de la phase à élimination directe de la Coupe du monde remonte à sa victoire finale de 2002 contre l’Allemagne, a eu du mal à trouver de l’espace.

Ils ont cependant failli prendre l’avantage trois minutes après la reprise lorsque le milieu de terrain croate Josko Gvardiol a tenté de dégager le ballon mais l’a presque transformé en son propre but.

Quelques secondes plus tard, les réclamations pour un ballon de la main du défenseur croate Josip Juranovic ont été abattues à la suite d’un examen VAR avant que Neymar ne soit envoyé par Richarlison à la 55e minute pour que son effort à bout portant soit bloqué par Livakovic.

Le Brésil a connu un bien meilleur début de seconde période et s’est rapproché à la 66e lorsque Lucas Paqueta a été refusé par Livakovic.

Le gardien croate a été occupé et a arrêté Neymar à la 76e minute et à ce moment-là, il a réalisé plus d’arrêts dans le match (sept) que son homologue brésilien, Alisson, dans tout le tournoi (cinq).

Livakovic a paré un autre tir de Paqueta cinq minutes plus tard alors que les quelques centaines de supporters brésiliens derrière le but devenaient de plus en plus bruyants et impatients.

Le match s’est prolongé jusqu’à la prolongation, l’entraîneur brésilien Tite semblant visiblement nerveux, mais la frappe de Neymar les a fait rêver aux demi-finales.

Mais la Croatie a refusé de se rendre avec l’égalisation de Petkovic forçant les pénalités et sortant en tête de la fusillade avec Livakovic sauvant le coup de pied de Rodrygo et Marquinos frappant le poteau.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.