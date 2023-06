Croatie v Espagne : Finale de la Ligue des Nations – en direct

8 minutes Alors, où classons-nous Modric? Le plus grand de sa génération ? Aussi bon que Busquets, Xavi et Iniesta ? Je suppose que si vous me poussez, je l’ai au-dessus du premier et juste en dessous des deux derniers parce qu’ils ont inspiré une façon de jouer, mais je ne remettrais pas en question votre filiation sur Internet si votre commande était différente.

4 minutes Dans les co-comms, Andros Townsend, qui a joué avec Modric aux Spurs, dit que les gens s’inquiétaient de savoir s’il ferait face à l’aspect physique du jeu en Angleterre, mais il ne s’y est pas impliqué, coupant les défenseurs et tel. Ce qui me rappelle ce que Paul Scholes a dit un jour lorsqu’on lui a demandé de jouer contre Patrick Vieira : « J’essaie juste de rester loin de lui. »

1 minute Immédiatement, Asensio se faufile vers l’avant, remportant un lancer au plus profond de la moitié espagnole et Morata, tirant à l’écart, perce une croix basse décente. Mais cela signifie qu’il n’est pas au milieu pour frapper à côté, donc la Croatie récupère le ballon assez facilement.

Nos équipes sont tunnellisées, et les voilà ! Mais pas sans une annonce indiquant à la foule qui ils regardent et dans quel contexte, au cas où cela leur aurait échappé.

C’était mieux que génial, je dirais. Pas aussi amusant que je l’aurais souhaité, mais probablement le plus difficile à battre, et trois tournois majeurs d’affilée sont tout simplement ridicules.

« Pas de Busquets, alors », note Charles Antaki, « pour la première fois depuis le début du temps lui-même, ou du moins depuis les jours de gloire du 12/10/2008. Seul Alba est parti à partir de 2012; et il est apparemment sans équipe maintenant, donc vraisemblablement – ​​bien que probablement capitaine ce soir – ses jours sont comptés. Quoi qu’il en soit, il est maintenant difficile de voir un vestige de ce qui définissait l’équipe nationale à cette époque et en faisait la meilleure au monde. C’était bien – génial – tant que ça a duré.

Le match de ce soir, alors. Évidemment, c’est une bataille de milieux de terrain, et je me demande si le physique juvénile de l’Espagne le dira. Ils espèrent que le rythme et la franchise de Pino, Gavi et Asensio feront également la différence, en ciblant les espaces entre l’arrière central et l’arrière latéral ; La Croatie cherchera à être patiente et saisira toutes les opportunités qui se présenteront.

Modric a joué 120 minutes l’autre soir, et je me demande s’il est capable d’aller et venir parce qu’il n’a pas rejoint Madrid, donc n’est pas entré dans le carrousel du football de haut niveau constant, jusqu’à l’âge de presque 27 ans. Il a bien fait pour éviter les blessures aussi, et joue dans une équipe qui garde plutôt que de chasser le ballon, mais je suis sûr que sa longévité est liée au temps qu’il lui a fallu pour réussir son grand coup. Je ne peux pas croire que cela ne soit pas arrivé plus tôt, car ce n’est pas comme si son génie n’était pas évident bien avant.

Nous regardons VT de Kramaric parler, et ce qu’il dit est adorable : « Un jour, je dirai à mes enfants que j’ai joué avec Luka Modric – j’ai partagé un vestiaire, j’ai créé des souvenirs ensemble. C’est l’un des plus grands de tous les temps. »

Je ne suis pas tout à fait d’accord pour dire qu’ils sont trop performants parce que je ne crois pas au terme : en général, les équipes obtiennent ce qu’elles valent et ce qu’elles méritent. Quant à la façon dont ils l’ont fait, Modric est probablement la principale raison sur le terrain – bien qu’il serait beaucoup moins sans Kovacic et Brozovic à ses côtés – mais je suis certain que la fierté de jouer pour une nation relativement nouvelle, et à quel point les joueurs et les fans y adhèrent sont également cruciaux.

« Comment la petite Croatie continue-t-elle à atteindre les demi-finales et les finales, se demande Mary Waltz. «J’ai été informé par ceux qui prétendent savoir qu’ils étaient trop vieux il y a des années. Modric est incroyable, il contrôle le tempo et semble toujours savoir quand pousser et quand reculer. Ils ne ramèneront peut-être pas beaucoup de trophées à la maison, mais ils sont définitivement très performants.

Ce n’est pas à moi de décider quels joueurs ont besoin d’argent et lesquels n’en ont pas, mais j’ai écrit sur Twitter lorsque PIF a annoncé qu’il était propriétaire de tous les clubs de la ligue saoudienne, que la direction du voyage était claire : ils étaient au stade de la star, et achèteraient bientôt des joueurs à leur apogée, et je ne serais pas surpris si que pour aboutir à la participation à la Ligue des champions. Cette deuxième étape est arrivée plus tôt que prévu, et mon problème est l’utilisation du football par des régimes répressifs.

E-mail! « Un peu hors sujet, commence David Wall, mais que pensez-vous du transfert de Ruben Neves pour jouer en Arabie Saoudite ? Je trouve ça vraiment dégueulasse. Il est au sommet de sa carrière et a la capacité de jouer pour des clubs de niveau Ligue des champions (il est régulièrement signalé comme une cible de transfert pour eux, à travers l’Europe). Cela montre un tel manque d’ambition et, contrairement à quand Oscar est allé jouer dans la ligue chinoise, il n’a pas l’excuse d’avoir une famille élargie et des communautés qu’il doit soutenir chez lui (comme le font de nombreux joueurs d’Amérique du Sud). Pensez-vous que beaucoup d’autres suivront son exemple ?

il y a 1h 13h45 HAE Préambule

Il y a certains mots et expressions que vous entendez rarement dans et autour le football ces jours-ci – « dubbin », « laissez-passer d’hôpital » et « intégrité » disent. Et « intrigant », que le dictionnaire Cambridge définit comme « quelqu’un qui fait des plans intelligents et secrets, souvent pour tromper les autres », qui dans notre contexte englobe également l’imagination, la dextérité et le contrôle – généralement par une personne physiquement minuscule.

Quelle transition subtile nous amène à Luka Modric, l’intrigant de l’intrigant et peut-être le dernier de son genre, un lutin magnifiquement inventif avec des pieds chammy, des hanches à double articulation et l’esprit de Mozart. C’est peut-être la dernière fois que nous le voyons dans le match international, mais quelle course ça a été, remporter une finale de Coupe du monde, une troisième place en Coupe du monde… et ce soir. La Croatie peut-elle enfin décrocher un premier titre ?

La performance de Modric lors de leur victoire en demi-finale contre les Pays-Bas était à la fois stupéfiante et monotone, tout ce à quoi nous nous sommes habitués ne ressemble en rien à ce que nous avons vu de quelqu’un d’autre – et à l’âge de 37 ans aussi. Les faits de base sont évidents : il a gagné un penalty et a marqué un penalty. Mais ce qui ressort vraiment, c’est la facilité avec laquelle il dirigeait le jeu avec des touches et des angles subtils, des pincements et des canards astucieux – ainsi que, bien sûr, les passes en plein essor à l’extérieur du pied qui se moquent à la fois de la physique et de tous les autres joueurs. joue actuellement le jeu.

L’Espagne, cependant, ne lui offrira pas simplement l’expulsion qu’il mérite. Bien qu’ils soient loin d’être là où ils étaient autrefois, leur capacité à conserver le ballon – même en l’absence de Pedri – signifie qu’ils sont une équipe brutale à jouer, sans parler de battre. Comme la Croatie, ils manquent de puissance de but, alors supposez que leur domination les amènera, à un moment donné, à marquer le nombre de buts dont ils ont besoin pour faire le travail… ou, en d’autres termes, je ne serais pas du tout surpris de voir du temps supplémentaire et des pénalités. . Je ne le serais pas non plus si, à la fin des choses, l’archi-intrigant révélait un stratagème intelligent et secret pour continuer à intriguer.

Coup d’envoi: 20h45 heure locale, 19h45 BST