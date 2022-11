Croatie 4 – 1 Canada

La Croatie est revenue de l’arrière pour éliminer le Canada de la Coupe du monde avec une victoire de 4-1 dans son affrontement dans le groupe F.

Alphonso Davies a ouvert le score pour le Canada après seulement deux minutes – avec leur tout premier but en Coupe du monde à la cinquième tentative – mais deux buts d’Andrej Kramaric de part et d’autre d’un effort de Marko Livaja ont renversé le match. Le remplaçant Lovro Majer a ensuite ajouté un quatrième en fin de match.

Cela a laissé le Canada inutile et rentrait chez lui déjà avant son dernier match de groupe contre le Maroc, sa première aventure dans le tournoi depuis le Mexique en 1986 ayant pris fin prématurément.

Pour la Croatie, cela les a laissés en tête du groupe, sachant maintenant qu’un point lors de leur dernier match contre la Belgique jeudi suffira pour les voir progresser.

Les grands moments du jeu… 2mins: Alphonso Davies propulse à domicile une tête pour marquer un premier but en Coupe du monde pour le Canada.

37mins : Andrej Kramaric serre dans un égaliseur mérité pour la Croatie.

44 minutes: Marko Livaja complète son retour juste avant la mi-temps avec un entraînement précis depuis le bord de la surface.

70 minutes : Andrej Kramaric obtient son deuxième du match pour augmenter l’avance de la Croatie.

La Croatie prend vie alors que le Canada s’effondre

Image:

L’attaquant croate Marko Livaja célèbre après avoir marqué contre le Canada





Le grand moment du Canada est finalement arrivé après deux minutes. Davies avait vu un penalty sauvé lors de leur première défaite contre la Belgique, mais il ne devait plus être refusé alors qu’il se levait dans la surface pour ramener à la maison une tête du centre de Tajon Buchanan – inscrivant le but le plus rapide de la Coupe du monde jusqu’à présent.

Il y avait des points d’interrogation sur le niveau d’énergie de la Croatie après son match nul contre le Maroc, mais ils ont montré toute leur expérience pour renverser la vapeur avant la pause.

Image:

Alphonso Davies marque le but le plus rapide de la Coupe du monde jusqu’à présent pour donner au Canada une avance de 1-0 sur la Croatie





C’était d’abord Kramaric à la 37e minute, qui s’est accroché à une passe inversée intelligente d’Ivan Perisic avant de trouver le coin le plus éloigné sous un angle serré. Puis c’était Livaja juste avant la pause, alors qu’il récupérait une passe de Josip Juranovic avant de conduire une finition précise à l’intérieur du premier poteau depuis le bord de la surface.

À la 70e minute, Kramaric marquait à nouveau pour mettre le résultat hors de doute, abattant un centre d’Ivan Perisic avec une touche fine, avant d’envoyer un faible effort dans le coin inférieur.

Et dans les arrêts de jeu, la cerise sur le gâteau a été fermement ajoutée au gâteau pour la Croatie car une erreur de Kamal Miller a permis à Mislav Orsic de tirer au but, avant qu’il ne place Majer pour faire rouler le ballon dans un filet vide.

Joueur du match – Mateo Kovacic

Kramaric fera la une des journaux pour son doublé, mais c’est l’énergie et les efforts de Mateo Kovacic qui ont ramené la Croatie dans ce match. Au début, il semblait qu’ils ne pourraient pas vivre avec les jambes du Canada, mais ses efforts pour gagner le ballon et ses coups de tête ont tourné le match en faveur de son équipe.

A brillé pendant si longtemps pour son pays dans un milieu de terrain aux côtés de Luka Modric et d’Ivan Rakitic, aujourd’hui à la retraite, c’était une superbe démonstration.

Que signifie le résultat ?

Ce résultat place la Croatie en tête du groupe F à la différence de buts devant le Maroc, qui a battu la Belgique 2-0 plus tôt dans la journée. Ces deux équipes sont à quatre points, la Belgique à trois.

Le Canada est dernier du groupe sans point et ne peut progresser.