Croatie 3 – 1 Ecosse

Les espoirs de l’Écosse de passer pour la première fois aux huitièmes de finale d’un tournoi majeur ont été anéantis par la Croatie, alors qu’une masterclass de Luka Modric a aidé les finalistes de la Coupe du monde 2018 à réserver leur place pour les 16 derniers de l’Euro 2020 avec une victoire à Hampden Park.

Après un départ rapide de l’Écosse, la Croatie a pris la tête grâce à Nikola Vlasic (17), après avoir perdu Scott McTominay dans la surface pour pousser à la maison l’imposant back-post d’Ivan Perisic renversé.

Pendant de longues périodes, l’Écosse n’a pas pu contenir Modric et Mateo Kovacic au milieu de terrain, mais Callum McGregor a égalisé à la 42e minute avec son premier but écossais – un coup de tonnerre après que la Croatie n’ait pas réussi à dégager un centre d’Andy Robertson.

L’opportunité a frappé pour l’Écosse, mais le milieu de terrain du Real Madrid Modric a marqué une merveilleuse seconde juste après l’heure de jeu (62), passant David Marshall à distance avec l’extérieur de son pied droit.

Avec l’Écosse à genoux, Perisic a battu Kieran Tierney au premier poteau pour jeter un coup d’œil dans une tête pour son deuxième but du tournoi (77), et inscrire l’Écosse à la dernière place du groupe D.

L’équipe de Steve Clarke n’a jamais cessé de se battre et a toujours semblé dangereuse lorsqu’elle pressait ses adversaires, mais elle était parfois son pire ennemi en défense et a finalement été défaite par une équipe croate chic et endurcie.

Comment Modric et la Croatie ont trop prouvé à Hampden…

C’était une fin dégonflée pour ce qui était sans doute la soirée la plus importante de l’histoire de l’équipe nationale écossaise. Hampden Park avait rebondi sur les chansons de l’armée tartan pendant plus d’une heure avant le coup d’envoi, avec optimisme dans la soirée ensoleillée de Glasgow, alors que l’équipe de Clarke visait à suivre son appel à devenir des légendes et à aller plus loin que n’importe quelle équipe écossaise. allé avant.

Il n’y a eu qu’un seul changement dans l’équipe qui a admirablement joué contre l’Angleterre. Le diagnostic positif de Billy Gilmour sur Covid l’a exclu, avec Stuart Armstrong un remplaçant direct au milieu de terrain, alors que McTominay est resté dans les trois derniers après avoir impressionné à Wembley.

Image:

Le Croate Nikola Vlasic (au centre) célèbre son premier match



L’Ecosse a réagi à l’atmosphère partisane dès le départ, forçant deux corners dans la première minute – le deuxième à peine dégagé par le gardien Dominik Livakovic sous la pression de Grant Hanley.

La Croatie était déterminée à réprimer le départ rapide de l’Écosse en contrôlant la possession, mais elle a d’abord été harcelée à chaque tournant et semblait vulnérable sur le plan défensif. John McGinn a coupé à l’intérieur, mais sa croix était à quelques millimètres de la botte du Che Adams banalisé au poteau arrière. Adams a ensuite tenté sa chance à distance, dans une position similaire à celle où il a marqué son premier but international contre les Féroé en mars, mais il s’est éloigné du poteau gauche de Livakovic.

Image:

Vlasic ouvre le score



Le danger pour l’Écosse n’était pas de se faire prendre froid, et Marshall était vigilant pour sortir du but et se dégager, alors que Bruno Petkovic se cachait d’un air menaçant. C’était un avertissement dont les Écossais n’avaient pas tenu compte. Perisic est monté le plus haut au poteau arrière pour diriger le centre de Josip Juranovic depuis la droite, et Vlasic a échappé à McTominay assez longtemps pour toucher et passer devant Marshall. C’était une exécution parfaite, mais beaucoup trop facile d’un point de vue défensif écossais.

Le but a aspiré une partie de la vie de la foule, mais Hampden a été presque réduit au silence alors que Modric a râpé un entraînement d’un peu plus de 25 mètres. La Croatie dominait maintenant le ballon, l’Écosse n’arrivant pas à maîtriser le parc – seul McGregor semblait à la hauteur du jeu complexe de Modric et Kovacic.

Lorsque l’Écosse en a eu l’occasion, McGinn s’est accroché à la délicieuse passe flottante de Stuart Armstrong au deuxième poteau, mais sa réduction a échappé à Lyndon Dykes et Adams. Le milieu de terrain d’Aston Villa a ensuite poignardé un effort au but que Livakovic a entièrement réparé.

Image:

Callum McGregor célèbre après avoir marqué pour porter le score à 1-1



Dejan Lovren a été réservé pour avoir fait claquer Adams, mais Clarke a ensuite été contraint de faire un changement précoce car Hanley a succombé à un problème de mollet, Scott McKenna le remplaçant. Quelques instants plus tard, le défenseur de Nottingham Forest était dans le livre de l’arbitre après avoir mal synchronisé sa première tentative de tacle sur Marcelo Brozovic.

Un but écossais semblait une perspective désespérée avant la mi-temps, mais il est soudainement arrivé et le toit a failli exploser Hampden. Le centre de Robertson a touché Adams à l’arrière des jambes, mais Domagoj Vida a fait une tentative épouvantable de dégagement qui est tombé sur McGregor au bord de la surface. Le milieu de terrain du Celtic a touché puis a enfoncé le ballon dans le coin le plus éloigné, et une nation a explosé de joie. Il s’agissait du premier but des hommes de l’Ecosse lors d’un tournoi majeur depuis que Craig Burley a marqué contre la Norvège à France ’98.

Image:

McGregor célèbre son égalisation



L’Ecosse a été encouragée par l’armée tartan à la pause, mais il en fallait plus, en particulier une emprise plus ferme sur le milieu de terrain, la Croatie ayant 69% de possession de balle dans la première mi-temps. Malgré tout leur contrôle du tempo, ils avaient rarement semblé ouvrir l’Écosse, mais lorsque Josko Gvardiol a bondi en avant et s’est accroché à la passe de Brozovic, cela semblait inquiétant – jusqu’à ce que Marshall plonge courageusement aux pieds de l’arrière gauche, prenant un coup pour ses problèmes.

Le jeu était sur le fil du rasoir ; un objectif pour l’un pourrait signifier la fin pour l’autre. Ce n’était pas le moment de commettre des erreurs, mais McTominay a laissé Perisic courir derrière lui et a regardé, impuissant, l’ailier de l’Inter Milan attaquer Marshall. La volée de Perisic était puissante, mais le gardien de but s’est tenu droit et a battu le ballon clairement.

Image:

Le Croate Luka Modric célèbre son 2-1



McGregor essayait de rester en vue au milieu de la masterclass du milieu de terrain croate, et il a libéré Robertson, dont le centre a été accueilli par McGinn au deuxième poteau, mais il n’a pas réussi à établir un contact net alors qu’il heurtait Livakovic.

Nouvelles de l’équipe L’Écosse a fait un changement par rapport au match nul 0-0 avec l’Angleterre, alors que Stuart Armstrong est venu remplacer Billy Gilmour, qui a été testé positif pour Covid-19. La Croatie a effectué quatre changements avec l’arrivée de Vlasic, Juranovic, Brozovic et Petkovic, remplaçant Vrsaljko, Kramaric et Rebic.

Aucune des deux équipes ne semblait à l’aise défensivement lorsqu’elle était pressée, mais Modric a profité de ces faiblesses écossaises avec un deuxième but sensationnel et crucial à la 61e minute. Kovacic a eu beaucoup trop de temps au bord de la surface et l’a renvoyé à Modric, qui a bouclé un tir majestueux dans le coin le plus éloigné avec l’extérieur de son pied droit. Malgré tous les discours sur le déclin de l’ancien vainqueur du Ballon d’Or, il s’agissait d’une déclaration de la plus haute classe.

Le troisième décisif est arrivé de Perisic, qui a rencontré le coin de Modric au premier poteau avec les touches les plus habiles pour laisser Marshall saisir l’air et l’Ecosse en lambeaux.

Les demi-chances tardives pour Adams et McKenna ont été rejetées, résumant la prodigalité de l’Écosse devant le but, mais elles ont finalement été défaites par leur défense, alors que la Croatie célébrait sa toute première victoire contre l’Écosse et sa deuxième place dans le groupe.

Statistiques Opta

L’Écosse a été éliminée en phase de groupes lors de ses 11 apparitions dans des tournois majeurs

La Croatie a battu l’Ecosse pour la toute première fois dans ce qui était le sixième match entre les deux équipes.

L’Écosse n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matches de compétition (D4 L4), après avoir remporté six de ses huit précédents (D2).

La Croatie affrontera désormais les finalistes du groupe E lors des huitièmes de finale à Copenhague lundi à 17h, soit l’Espagne, la Slovaquie, la Suède ou la Pologne.