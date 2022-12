Croatie 1 – 1 Brésil

La Croatie a surpris le Brésil, quintuple champion du monde et favori du tournoi, lors d’une spectaculaire victoire 4-2 aux tirs au but pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Le Brésil semblait s’efforcer de gagner en prolongation contre ses homologues tenaces grâce à un moment de magie de l’attaquant Neymar, qui s’est inscrit dans les livres d’histoire en égalant le record de buts de tous les temps du grand brésilien Pelé de 77.

La Croatie a sondé de manière pragmatique, tout en limitant et en étouffant le rythme habituel du Brésil avant de succomber à l’éclat de Neymar dans la première moitié de la prolongation – c’était presque un échec et mat.

Image:

Neymar célèbre après avoir mis le Brésil devant pendant les prolongations contre la Croatie





Cependant, il y a eu un rebondissement tardif dans l’histoire enchanteresse lorsque Bruno Petkovic s’est accroché au centre de Mislav Orsic, bénéficiant d’une déviation cruelle de Marquinhos qui a pris à contre-pied Alisson, pour mettre la Croatie à égalité avec son seul tir cadré à la 117e minute et prendre le match aux tirs au but.

Marquinhos et Rodrygo ont ensuite tous deux raté leurs tirs au but lors de la fusillade, tandis que la Croatie a marqué les quatre pour défier la croyance et assurer la progression vers les quatre derniers du tournoi.

La Croatie affrontera soit l’Argentine, soit les Pays-Bas, qui joueront plus tard vendredi soir, pour une place en finale. Le vainqueur du premier quart de finale des éditions 2014 et 2018 de la Coupe du monde a ensuite remporté le tournoi – cela pourrait-il être un présage révélateur pour les finalistes de 2018 ?

Plus à venir…