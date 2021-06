Croatie 0-0 Ecosse et République tchèque 0-0 Angleterre

Croatie vs Ecosse

L’Écosse cherche à donner à ses fans bruyants de quoi se réjouir vraiment au Championnat d’Europe. Pas seulement un match nul 0-0.

L’euphorie s’est installée parmi l’armée tartan après que l’Écosse ait réussi à maintenir l’Angleterre sans but contre les attentes. Les rues de Glasgow se sont remplies ce vendredi soir de supporters brandissant des drapeaux suspendus aux vitres des voitures. D’autres ont dansé dans les rues comme si l’équipe avait gagné le tournoi.

Mais le résultat n’a guère renforcé les chances de l’Écosse de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 après la défaite de l’équipe contre la République tchèque 2-0 lors de son premier match du groupe D.

Maintenant, l’Écosse a une dernière occasion d’exploiter l’énergie de ses fans alors que l’équipe affronte la Croatie à Hampden Park mardi. Les deux équipes doivent gagner pour avoir une chance de progresser.

L’Écosse ne sera pas l’équipe à domicile sur le papier, mais elle aura très certainement une foule d’environ 12 000 personnes qui encourage les joueurs à continuer.

« C’est formidable de voir que notre performance et le point contre l’Angleterre ont apporté beaucoup de confiance et de sourires aux visages du pays », a déclaré le milieu de terrain écossais Stuart Armstrong. « Construire sur cette base et leur donner de quoi se réjouir mardi est notre ambition et notre objectif. »

Et un nul 0-0, ou n’importe quel nul d’ailleurs, ne suffira pas.

« C’est simple pour les deux équipes », a déclaré Armstrong. « Ils voudront tous les deux gagner. Et un match nul n’est bon pour personne. C’est une réflexion assez simple.

Ce qui n’a pas été simple pour l’Ecosse, c’est de marquer. Alors que l’équipe a travaillé dur en défense contre l’Angleterre et même dans la défaite contre la République tchèque, la finition n’a pas été là.

Mais Armstrong n’est pas inquiet, affirmant que l’Écosse a raté de peu le but de marquer.

« Ce serait un problème si nous ne créions aucune occasion », a déclaré Armstrong. «Je pense que nous avons eu pas mal d’occasions, beaucoup d’opportunités. Donc, ce ne sont que ces belles marges qui nous feront passer au niveau supérieur et nous donneront un but dont nous avons besoin mardi. »

Les Ecossais devront cependant jouer sans Billy Gilmour. Le milieu de terrain de 20 ans a fait sa première titularisation en équipe nationale contre l’Angleterre et a été nommé joueur du match par l’UEFA, mais manquera le match contre la Croatie après avoir été testé positif au coronavirus.

La Croatie a connu des problèmes de score similaires lors du tournoi, perdant son premier match contre l’Angleterre 1-0, puis récupérant son match contre les Tchèques avec un match nul 1-1.

Mais contrairement à l’appréciation inébranlable de l’armée tartan pour les efforts de l’Écosse lors de son premier grand tournoi de football masculin en près d’un quart de siècle, les supporters croates n’ont pas été impressionnés par la performance de leur équipe jusqu’à présent.

Il y avait eu tellement d’attentes pour l’équipe après l’incroyable course de la Croatie à la finale de la Coupe du monde 2018 et le fait que le capitaine Luka Modrić ait remporté le Ballon d’Or cette année-là.

L’équipe, cependant, n’a pas été à la hauteur du battage médiatique. Modrić, qui a illuminé les tournois précédents en tant que principal meneur de jeu de la Croatie, a parfois été poussé si profondément lors des deux premiers matches de groupe qu’il était presque au niveau de la ligne arrière.

Et le seul but de la Croatie pour l’Euro 2020 est survenu après que l’arrière droit de la République tchèque Vladimír Coufal a glissé sur le gazon parce qu’il a choisi les mauvaises chaussures pour la seconde mi-temps. Cela a permis à l’ailier Ivan Perišić de marquer un égaliseur.

Le sélectionneur croate Zlatko Dalić a été confronté à des questions sur son avenir avec l’équipe nationale dans la perspective du match de mardi. Les médias croates ont particulièrement critiqué la sélection de l’équipe de Dalić pour le deuxième match.

Les joueurs veulent arranger les choses mardi, et le défenseur croate Joško Gvardiol s’est excusé pour les performances jusqu’à présent.

République tchèque vs Angleterre

Avec une place en huitièmes de finale acquise avant de revenir sur le terrain, l’Angleterre a l’occasion de retrouver son flair offensif face à la République tchèque mardi lors du Championnat d’Europe.

« Nous devons produire le football qui donne à la foule l’excitation qu’elle veut, les résultats qu’elle veut », a déclaré lundi l’entraîneur anglais Gareth Southgate. « Lorsque vous avez eu une performance décevante, vous voulez produire immédiatement un meilleur niveau de performance. Les joueurs ont le désir de le faire. J’ai envie de le faire.

Depuis qu’il a été tenu en échec 0-0 par l’Écosse, Southgate et ses joueurs ont tenté d’évaluer les lacunes de l’équipe avant de terminer le groupe D au stade de Wembley.

« Nous n’avons tout simplement pas été en mesure de les décomposer, alors nous en avons parlé », a déclaré Southgate. « Nous avons parlé de ce que nous aurions besoin de faire différemment contre eux ou contre ce type de système à l’avenir. Mais nous affrontons une équipe totalement différente et une très bonne équipe demain.

La République tchèque occupe la première place du groupe D, devant l’Angleterre à la différence de buts. Les quatre points dont disposent les équipes sont suffisants pour être certain de finir au moins parmi les quatre meilleures équipes de troisième place qualifiées pour les huitièmes de finale.

Il y aura un retour dans son stade au prochain tour si l’Angleterre parvient à déloger la République tchèque de la première place. Il y aurait un déplacement à Copenhague si l’Angleterre restait deuxième.

La seule perturbation dans la configuration de l’Angleterre est l’incertitude quant à la disponibilité du milieu de terrain Mason Mount, qui a commencé les deux matchs jusqu’à présent, et de l’arrière gauche Ben Chilwell. Ils ont commencé à s’isoler lundi par mesure de précaution après avoir été réputés avoir eu des interactions vendredi avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le coronavirus.

« Nous devons accepter quelle que soit la situation et nous y adapter », a déclaré Southgate.

L’ailier anglais Raheem Sterling pense qu’il y a eu une « réaction excessive » après le résultat de l’Ecosse qui ne se reflète pas dans l’ambiance dans le camp anglais.

« Je sens juste qu’il y a plus de panique à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment », a-t-il déclaré. « En même temps, les joueurs qui ont participé à quelques tournois, qui ont une grande expérience, essaient d’aider les autres. »

Southgate a essayé de détendre ses joueurs en parcourant les records de la phase de groupes des équipes à succès. Comme le Portugal, qui a fait match nul sur les trois matches au début de l’Euro 2016 puis a remporté le trophée.

« Il nous montre toujours les meilleurs scénarios possibles, les pires scénarios possibles – ce n’est pas la fin du monde », a déclaré Sterling. « Il nous montre juste dans les tournois précédents que ce n’est pas toutes les équipes qui gagnent leurs premiers matchs qui gagnent.

« Parfois, les équipes qui ont fait match nul lors de leurs deux premiers matchs ont gagné, nous devons donc rester motivés, être heureux et profiter de notre football. »

Sterling a fait les frais des critiques au fil des ans en jouant pour l’Angleterre, en particulier lors de la sortie des 16 derniers contre l’Islande à l’Euro 2016. Le joueur choisi pour les luttes de l’Angleterre contre l’Écosse est Harry Kane.

« Il a été notre meilleur joueur, notre joueur le plus influent, notre joueur le plus important pendant une longue période », a déclaré Southgate. «Il y a eu des moments où Raheem a probablement eu des périodes où il a été essentiel pour notre succès également en termes de buts marqués. Mais Harry a toujours été notre meilleur buteur.

Le vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde 2018 ne sera pas éliminé pour le match contre la République tchèque bien qu’il n’ait pas marqué lors des deux matches de l’Euro 2020 ou qu’il n’ait pas tiré cadré.

« En tant qu’équipe, bien sûr, nous devons produire plus pour lui, plus de centres dans la surface », a déclaré Sterling. « Il sera la première personne à être déçue mais en même temps, je sais que quand c’est le moment critique, Harry sera là, c’est sûr. »

Le tableau des scores de l’Euro 2020 est surmonté de quelques noms célèbres et d’un attaquant moins renommé. Le Tchèque Patrik Schick rejoindra le Portugais Cristiano Ronaldo, le Belge Romelu Lukaku et le Néerlandais Georginio Wijnaldum avec trois buts.

